Governo do Tocantins prestigia programação de aniversário de Rio dos Bois

Com 2.834 habitantes, Rio dos Bois, município que fica a 122 km de distância de Palmas, celebrou nesta quinta, 5, o 31° aniversário de emancipação da cidade. Para marcar a data, uma programação especial com rodeios e shows musicais foi organizada pela Prefeitura. A festa, de iniciativa da gestão municipal, contou com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur).

O secretário de Estado da Cultura e Turismo, Hercy Filho, representou o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, na abertura do rodeio. Na ocasião, destacou os importantes números de desenvolvimento do município. “Fico muito feliz em prestigiar essa festa. Rio dos Bois é um importante município de nosso Estado, que se destaca por meio de seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal acima 0,616. Hoje, estamos aqui para celebrar o aniversário da cidade e participar dessa festa bonita promovida para o povo rioboiense”, destacou.

O prefeito do município, Moacir Oliveira, ressaltou a importância da retomada do crescimento do município. “A noite de hoje é uma noite de celebração. Como queríamos ter feito desde 2020, agora é finalmente uma realidade para a população de Rio dos Bois”, afirmou.

A população da cidades e diversas autoridades políticas tocantinenses participaram do evento, como o deputado federal Carlos Gaguim, a vereadora e presidente da Câmara dos Deputados de Palmas, Janad Valcari, o prefeito de Talismã e presidente da ATM, Diogo Borges, além de prefeitos e vereadores da região e populares.

Além do rodeio, a programação de aniversário de Rio dos Bois, que começou no dia 1° de maio e se encerrará no próximo sábado, 7, inclui diversos shows, a inauguração da nova praça da cidade e uma tradicional cavalgada, que será realizada com a locução do Cowboy do Vale.

