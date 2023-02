Governo do Tocantins prestigia competições de futebol amador em Gurupi e Porto Nacional

O Governo do Tocantins apoia e incentiva o futebol amador em todo o Tocantins. O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Elenil da Penha; o secretário Executivo da Secretaria da Educação, Edinho Fernandes; e o assessor Especial da Governadoria, Atos Gomes, prestigiaram a decisão de uma das maiores competições de futebol amador do Tocantins: a Copa do Craque.

O assessor Especial da Governadoria, Atos Gomes, que na ocasião representou o governador Wanderlei Barbosa, reforçou a importância da competição que já se consagrou como uma das mais tradicionais do Tocantins. “A Copa do Craque tem sido uma das referências não só na região sul, mas em todo o Estado. É importante o Governo estar presente nesses eventos para fomentar o futebol amador e de base. Neste ano, nós também queremos fomentar o futebol profissional por meio da Secretaria dos Esportes. Estaremos de portas abertas para discutir não só o futebol, mas todas as modalidades esportivas”, destacou.

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Elenil da Penha, destacou que a Copa do Craque vai muito além de uma competição esportiva. “Eventos como esse agregam a economia e trazem alegria. Eu fico muito feliz de ver tudo isso acontecendo. Quero parabenizar todos os organizadores e lembrar que o Governo do Estado está presente aqui na questão econômica e no processo de logística, afinal sabemos que é importante que o Governo esteja presente em todas as ações em diferentes áreas”, frisou o titular da pasta.

A 26ª edição da Copa do Craque teve o apoio do Governo do Tocantins e reuniu cerca de 600 atletas. A equipe do Santa Cruz garantiu o bicampeonato, enquanto que a equipe Vila São Miguel se consagrou como vice-campeã na final realizada no campo do setor Nova Fronteira. Também estiveram presentes, o secretário-geral da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude, Matheus França; e o gerente de Mobilização e Articulação Juvenil, Fernando Mota.

Porto Nacional

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Elenil da Penha, também esteve presente no Campeonato Viva o Futebol, em Porto Nacional. O evento chega na sua 13ª edição. Realizado no setor Imperial, a competição já se consagrou pela tradição no futebol society de terrão do Tocantins, por reunir milhares de pessoas durante os jogos, o que possibilita movimentar a economia local e o lazer entre as diferentes gerações.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate