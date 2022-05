Governo do Tocantins participa de desfile cívico militar em comemoração aos 33 anos de Palmas

Belas manobras no ar e alunos cheios de energia em um animado desfile marcaram o final da tarde de programação do aniversário de 33 anos de Palmas, realizada nesta sexta-feira, 20. Governador, Wanderlei Barbosa, e a prefeita da Capital, Cinthia Ribeiro, acompanharam as apresentações da Esquadrilha da Fox e do Desfile Cívico Militar no Jardim Aureny III.

“É um momento importante para nossa cidade. O aniversário de Palmas, já tem esse desfile no calendário, e para mim é uma satisfação imensa participar junto com a população de Palmas, da região Sul. Quero parabenizar o município e, nós do Governo do Estado, que estamos presentes nesse momento, com as forças de segurança e as escolas estaduais. É uma alegria”, afirmou o Governador.

Também durante o evento, a prefeita de Palmas disse que a presença do Estado nas atividades do aniversário mostra afinidade das gestões. “O fato de estarmos na região mais populosa da cidade, um local visto com muito carinho, faz com que tenhamos a certeza de um bom relacionamento institucional. A afinidade entre o Estado e a prefeitura é boa e um presente para a população. A minha presença, a do governador e de secretários, forças de segurança, escolas, junto com as nossas inaugurações e as do Governo do Estado marcam um tempo novo para a nossa cidade”, ressaltou a prefeita.

Também participaram do momento cívico-militar, deputados, vereadores, secretários estaduais e municipais.

Programação

A programação de aniversário contou com o corte do bolo; inauguração do Colégio Militar do Estado do Tocantins Senador Antônio Luiz Maya, na 206 Norte; e a entrega da Alça Norte da Avenida NS-15; além da inauguração do Parque das Artes no Espaço Cultural e show musical com o cantor Léo Santana.

Edição: Jakelyne Monteiro