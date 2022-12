Governo do Tocantins paga R$ 50 milhões em passivos da educação com pagamentos de progressões de 2018 a 2020

O Governo do Tocantins implementará na folha de pagamento deste mês de dezembro o pagamento dos passivos de progressões (horizontal e vertical) de 2018, 2019 e 2020 para servidores da Educação. Serão contemplados 5.956 professores, o que representa um montante de cerca de R$ 50 milhões. Os valores estarão disponíveis nas contas dos servidores nesta sexta-feira, 23.

Com o pagamento, a gestão do governador Wanderlei Barbosa dá prosseguimento à política de valorização dos servidores públicos do Estado e zera os passivos com os profissionais da Educação. “Esse é um momento histórico. A garantia dos direitos dos servidores é um compromisso nosso. Vencemos dívidas que se arrastavam há mais de uma década, ao garantirmos esses pagamentos que eram muito aguardados pelos servidores”, ponderou o governador.

Desde o início da gestão, o governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, assumiu o compromisso de garantir os direitos dos servidores públicos estaduais. Ainda na folha de pagamento de dezembro de 2021, o Governo executou a implementação das progressões (horizontal e vertical) concedidas de 2015 e 2016 dos servidores da educação e pagamento do retroativo da data base de 2015, 2016, 2017 e 2018.

Em março de 2022, a gestão estadual garantiu o pagamento dos passivos de 5.908 servidores, referentes às progressões (horizontal e vertical) do ano de 2014. Já em junho deste ano, foram concedidas as progressões referentes ao ano de 2017 para 3.542 servidores da rede estadual de ensino. Com os pagamentos que serão realizados neste mês, a gestão estadual executa mais de R$ 265 milhões em direitos dos servidores.

O secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, explicou que a conclusão dos pagamentos dos direitos possibilita o planejamento de novas metas para a valorização dos servidores da Educação. “Vamos poder discutir o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Pública, a realização do novo concurso da Educação e avançarmos ainda mais na formação continuada como um incentivo para o crescimento profissional”, apontou.