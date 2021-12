Governo do Tocantins paga os repasses das contribuições previdenciárias atrasadas ao Igeprev e fecha o ano sem dívida

O Governo do Tocantins está fechando o ano com uma excelente notícia para os segurados e beneficiários do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (Igeprev-TO). É que os repasses das contribuições patronal e do servidor que estavam em atraso desde 2017 e não inclusas em parcelamentos, foram pagas e devidamente quitadas neste mês de dezembro, no valor total de R$ 301,536 milhões.

A informação foi confirmada pelo presidente do Igeprev, Sharlles Fernando Bezerra Lima, durante a 147° reunião ordinária do Conselho de Administração do Igeprev, realizada nesta quinta-feira, 16. Com a quitação, o Instituto poderá enviar o Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR) totalmente regularizado a partir de janeiro de 2022.

O Governo do Tocantins pagou R$ 105,004 milhões de contribuições previdenciárias em atraso do servidor, referente ao período de setembro de 2017 a 2021. Já o valor pago das contribuições patronais de 2020 e 2021 foi de R$ 196,532 milhões.

A Administração Estadual também está com todos os parcelamentos sendo pagos regularmente, mesmo aqueles com a situação de não aceito.

O presidente Sharlles Fernando Bezerra ressaltou o comprometimento da gestão com os direitos previdenciários dos servidores. “Com o pagamento em sua totalidade das contribuições atrasadas, tanto patronal como do servidor, o Governo do Tocantins garante junto ao Igeprev, a certeza de assegurar os direitos previdenciários de cada segurado e beneficiário, assim como uma gestão comprometida com o servidor tocantinense” finaliza.