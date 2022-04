Governo do Tocantins orienta sobre horário de funcionamento dos Hemocentros durante a semana da Páscoa

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), alerta que as unidades da Hemorrede Tocantins terão horário de funcionamento diferenciado durante a semana de Páscoa. Isto, devido ao Decreto nº. 6.433, de 6 de abril de 2022, que decreta ponto facultativo na quinta-feira, 14.

A gerente técnica do Hemocentro Coordenador de Palmas, Eveline Leão, ressalta que “nossos doadores podem procurar nossas unidades para realizar as doações antes do feriado. Essas doações serão muito bem vindas, pois continuamos em busca de atingir um estoque satisfatório”, afirma a gerente.

Funcionamento das unidades

Na quinta-feira, 14, todas as unidades da Hemorrede funcionarão, exceto a Unidade de Coleta de Palmas, anexa do Hospital Geral de Palmas (HGP) e a Unidade de coleta de Augustinópolis, que estarão fechadas. Já na sexta-feira, 15, feriado e no sábado, 16, todas as unidades estarão fechadas.

Para ser doador

Os interessados em doar sangue precisam estar em boas condições de saúde e ter entre 16 e 69 anos. Também é necessário pesar no mínimo 50 kg, estar alimentado e não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas antes da doação. É necessário apresentar documento original com foto.

Onde doar?

No Hemocentro Coordenador de Palmas, localizado na Quadra 301 Norte, Conjunto 02, Lote 01 – CEP: 77001-214, com horário de atendimento das 7 às 18h30, telefones/Fax: 3218-3232/3292. E-mail: hemoto.doesangue@gmail.com;

Na Unidade de Coleta ao anexo do HGP ( Exceto dos dias 14 ao dia 17/04/2022), localizada na Quadra 201 Sul, NS01, Conjunto 02, Lote 01, com horário de atendimento das 7 às 18 horas, telefones/Fax: 3218-7340 ou pelo e-mail: hemoto.doesangue@gmail.com;

Os interessados também podem doar no Hemocentro Regional de Araguaína, localizado na Rua 13 de maio, n° 1336, Centro – CEP: 77803-130, com horário de atendimento das 7 às 18 horas, telefones/Fax: 3411-2915/2916/2917, ou pelo e-mail: captacao.hemara@gmail.com;

Na Unidade de Coleta e Transfusão de Augustinópolis, localizada na Rua Anicuns, nº 200, Centro – CEP: 77960-000, com horário de atendimento das 7 às 12h30, telefones/ Fax: 3456-1343, e-mail: uctaugustinopolis@gmail.com;

Na Unidade de Coleta e Transfusão de Porto Nacional, localizada na Avenida Luis Leite Ribeiro, s/n, Centro – CEP: 77500-000, com horário de atendimento de segunda a sábado das 7 às 12h30, telefones/Fax: 3363-8321, e-mail: uct.porto@gmail.com;

No Núcleo de Hemoterapia de Gurupi, localizado na Rua 14 de novembro, Quadra 117, Lote 08, Centro – CEP: 77405-070, horário de atendimento de segunda a sexta das 7 às 18h30; no sábado, das 7 às 13 horas, telefones/Fax: 3312-2237/3312-7545.