Governo do Tocantins libera mais uma etapa de recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, nesta terça, 15

Por: Laiane Vilanova e Vania Machado | Governo do Tocantins

15/03/2022 – Publicado às 05:33

O Governo do Tocantins vai liberar cerca de R$ 21,4 milhões para 41 municípios beneficiados com mais uma etapa do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, implementado pela Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto). O ato de assinatura das ordens de repasse de recursos será realizado nesta terça-feira, 15, às 14 horas, no Palácio Araguaia.

O valor que será liberado nesta terça-feira corresponde à primeira parcela do total de R$ 63,9 milhões que fazem parte desta etapa do Programa. Os cerca de R$ 42 milhões restantes serão divididos em duas parcelas e repassados posteriormente aos demais municípios.

Programa

No total geral, o Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos vai transferir investimentos no valor de R$ 278 milhões, para aplicação em obras estruturantes nos municípios. O Governo do Tocantins garante que os 139 municípios tocantinenses serão atendidos pelo Programa.

O presidente da Ageto, Márcio Pinheiro, afirmou que os recursos são provenientes do Governo do Tocantins, mas as prefeituras municipais tem liberdade e autonomia para indicar as obras prioritárias em conformidade com suas necessidades locais. “Com essa iniciativa de caráter democrático, a gestão estadual promove a geração de emprego e renda para a população e, consequentemente, o desenvolvimento urbano e rural dos municípios tocantinenses”, ressaltou.

2021

Em dezembro do ano passado, o Governo do Tocantins liberou cerca de R$ 28,7 milhões do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, beneficiando, à época, 50 municípios. O valor corresponde a primeira parcela e um total de R$ 85,7 milhões da primeira etapa do Programa.