Governo do Tocantins lança programa Pátria Amada Mirim Interativo em Arraias, nesta terça, 31

Com o propósito de atender mais de 1,3 mil estudantes de 40 escolas, em 20 municípios, o Governo do Tocantins assina nesta terça-feira, 31, em Arraias, o Termo de Autorização para o pagamento das bolsas do programa Pátria Amada Mirim (PAM) Interativo, que irá investir R$ 1,2 milhão em bolsas, será lançado também o selo PAM Interativo em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelas unidades escolares.

O evento ocorre às 10 horas no Colégio Militar do Estado do Tocantins Jarcy Alves de Barros.

O valor total investido no PAM Interativo é de R$ 3,5 milhões de recursos de um termo de doação da concessionária BRK para o programa, sendo que R$ 1.223.600,00 serão investidos nas bolsas de estudantes e colaboradores.

Hospital Regional de Arraias

Ainda na região sudeste do Estado, o Governo do Tocantins vai entregar equipamentos para o Hospital Regional de Arraias, na ocasião também serão vistoriadas as obras de ampliação da unidade.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate