Governo do Tocantins instala iluminação de LED na Ponte dos Imigrantes Nordestinos

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), está executando as obras e serviços de reforma da iluminação viária da Ponte dos Imigrantes Nordestinos.

A estrutura sobre o Rio Tocantins interliga a capital palmense aos municípios de Miracema e Miranorte, por meio da Rodovia estadual TO-445, em Lajeado.

Os serviços foram iniciados na semana passada e levarão aproximadamente dois meses para serem concluídos. Está sendo feita a manutenção do sistema de iluminação, com substituição do cabeamento e troca de luminárias para modelos em LED.

A troca dos equipamentos convencionais por luminárias LED proporciona uma iluminação com mais qualidade, mais eficiente, com maior fluxo e uniformidade, garantindo mais durabilidade e economia.

Os trabalhos também preveem a troca de todos os cabos alimentadores de energia e de todo o cabeamento do Serviço de Proteção contra Descargas Aéreas (SPDA), que protege as instalações elétricas e demais componentes eletrônicos instalados na ponte.

Na mesma linha, serão trocados os dispositivos denominados contatores, que são os comandos da via pública e as unidades controladoras automáticas dos refletores da iluminação da ponte.

“Trabalhamos para que nossas ações garantam mais qualidade de vida à população, pois cuidar das pessoas é nossa prioridade. Buscamos levar a modernidade e a qualidade onde trabalhamos. Com certeza essa nova iluminação da ponte trará muitos benefícios para as pessoas e isso é um compromisso nosso, melhorar cada vez mais a vida dos tocantinenses”, destaca a secretária da Infraestrutura, Juliana Passarin.

A ponte

Ligando os municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins, a Ponte dos Imigrantes Nordestinos “Padre Cícero José de Sousa” foi inaugurada em 2011, pondo fim à travessia por meio de balsa.

O local é um cartão postal da região pois possui uma vista singular: a beleza do rio ladeado da imponente Serra de Lajeado compondo o cenário.

A estrutura tem 609,12 metros e a escolha do nome remete aos nordestinos que tanto contribuíram e contribuem para a construção da grandeza do Tocantins, como o padre Cícero José de Sousa, um religioso que atuou em prol do desenvolvimento socioeconômico do Estado, principalmente na área da educação, levando ao povo tocantinense ideias de progresso.