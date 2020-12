Governo do Tocantins inicia testes do novo sistema de iluminação na ponte da Amizade e Integração

O principal cartão-postal de Palmas, a Ponte da Amizade e da Integração, a partir desta quinta-feira, 24, passará por um período de testes da nova iluminação. Cerca de 90% da iluminação já está pronta para o teste. A ponte passou por uma revitalização total em seus 8 km de extensão. Em janeiro, o Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), deve entregar, à população, o novo sistema de iluminação após os devidos testes.

As obras de revitalização na ponte começaram em junho deste ano. No local, foram realizadas a manutenção do pavimento, a roçagem e a limpeza do sistema de drenagem. A ponte recebeu ainda novas defensas metálicas nos locais onde foram rompidas por acidentes, além de novas sinalizações de trânsito horizontais e verticais, pintura dos gradis, instalação de novos dispositivos de segurança como tachões e faixas reflexivas. As placas turísticas informativas também foram recolocadas.

É importante destacar que a demanda está sendo atendida pela atual gestão do Governo do Tocantins, com a modernização e a implantação do novo sistema de iluminação, a troca de todo o cabeamento e a substituição das lâmpadas convencionais por modelos em LED. Esta melhoria é um quesito há muito solicitado pelos usuários e pela população em geral da Capital e do Distrito de Porto Nacional, Luzimangues.

De acordo com a secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, a revitalização, “além de restaurar a beleza de um dos principais cartões-postais da cidade, também garantirá a segurança do usuário e a economicidade do sistema. A ponte ficará ainda mais atrativa para aquelas pessoas que optam por praticar atividades físicas no local destinado aos pedestres”, finaliza a gestora.

Com a entrega da obra de revitalização, o Governo do Tocantins proporciona maior segurança da via, beneficiando o tráfego de veículos, pedestres e ciclistas.

Dados

A obra situa-se a 220 metros acima do nível do mar, 25 metros acima do Lago Palmas, formado pela Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, ligando a Capital ao Distrito município de Porto Nacional, Luzimangues; a Paraíso do Tocantins; e à BR-153, localizada na rodovia TO-080.

A Ponte Amizade e da Integração foi construída, entre 1998 e 2002, e é um dos principais cartões-postais de Palmas. Além de bela, por ela circulam, diariamente, centenas de motoristas. Também é utilizada por praticantes de ciclismo e adeptos da caminhada.