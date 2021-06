Governo do Tocantins inicia terceira etapa da entrega de kits de alimentos para estudantes da rede estadual de ensino

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), inicia nesta sexta-feira, 11, a terceira etapa da entrega de kits de alimentos para estudantes regularmente matriculados na rede estadual de ensino. A entrega inicia pelos municípios da região sul de Crixás, Aliança do Tocantins, Alvorada e Formoso do Araguaia. O governador Mauro Carlesse participa da ação no município de Alvorada, na Escola Estadual Adjulio Balthazar, às 12 horas; e em Formoso do Araguaia, às 16 horas, no Colégio Estadual Tiradentes, com a presença também da titular da Seduc, Adriana Aguiar.

Desde o início da pandemia da Covid-19 e com a interrupção das aulas presenciais, no final de março de 2020, o governador Mauro Carlesse recomendou que os estudantes fossem assistidos com a distribuição dos kits. A iniciativa considerou que muitos dos alunos têm na alimentação escolar a sua principal refeição.

Nas duas primeiras etapas, foram entregues pela Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes 315.318 kits de alimentos. “Essa é uma das linhas de trabalho, nesse período pandêmico, do Governo do Tocantins para ajudar a população nesse momento desafiador que estamos vivendo”, aponta a secretária de Estado da Educação, Adriana Aguiar.

Ainda de acordo com a titular da Seduc, Adriana Aguiar, a distribuição de kits de alimentos considera a realidade social dos estudantes tocantinenses e visa garantir a segurança alimentar das famílias mesmo com o retorno das atividades presenciais, da rede estadual. “Ainda que as aulas presenciais estejam retornando nas escolas da rede estadual, elas são facultativas aos estudantes e enquanto 50% deles estão em sala de aula, a outra metade está em casa”, explica.

Adriana Aguiar também lembra que, em algumas localidades, ainda não é possível retornar às aulas presenciais. “Além disso, em muitos municípios existem decretos que ainda não autorizam esse tipo de atividade. Desta forma, o governador Mauro Carlesse determinou que a distribuição dos kits de alimentos fosse retomada neste ano para todos os estudantes da rede estadual”, pontua.

A entrega dos alimentos é realizada nas escolas, de acordo com o número de alunos matriculados em cada unidade. Após receberem os alimentos, os gestores escolares organizam a logística de distribuição. Para os estudantes que utilizam o transporte escolar e recebem os alimentos na rota, as famílias são avisadas para que o pai ou responsável aguarde o ônibus no ponto onde o estudante embarca diariamente para a escola.