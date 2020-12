Governo do Tocantins inicia instalação de sistema de irrigação no estádio Resendão de Gurupi

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), iniciou, nesse sábado, 19, a implantação de um sistema de irrigação no Estádio Gilberto Resende Rocha, o Resendão, em Gurupi.

O espaço de lazer e prática esportiva ainda não possuía sistema irrigatório para manutenção do gramado, conforme explicou o superintendente de Esporte, Juventude e Lazer da Seduc, Clay Rios.

“Foram comprados materiais para vários campos de futebol, visando à melhoria dos sistemas de irrigação e instalação nos que ainda não possuem. No Resendão, a irrigação está sendo implantada, para que em 2021 o espaço seja aberto para a realização de campeonatos e uso da população”, relata.

Desde o mês de agosto, o Resendão já passou por manutenção na guarita, adequação e pintura das arquibancadas, reparos de segurança exigidos pelos bombeiros e da troca de sistema elétrico e reforma do alojamento de policiais. Ainda foram feitos reparos nos banheiros e no sistema hidráulico do estádio. A reforma do sistema vai promover a melhoria do gramado, atendendo a demanda da comunidade e dos clubes esportivos de Gurupi.

De acordo com a secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, todas as melhorias executadas no estádio, assim como no Ginásio de Esportes Idanizete de Paula, que está recebendo novo piso, fazem parte do projeto do Governo do Tocantins para devolver, aos gurupienses, equipamentos esportivos adequados para incentivar a prática de esportes. “O Governo acredita no esporte como instrumento de transformação pessoal e social e está investindo para que a comunidade possa utilizar estes espaços para projetos de iniciação esportiva, tão importantes para o presente e o futuro de nossos jovens”, frisa.

Ginásio

O Governo do Tocantins, por meio da Seduc, iniciou a troca do piso do Ginásio Idanizete de Paula na última quinta-feira, 17. Com um investimento no valor de R$ 100.080 o espaço de lazer passa a contar com um piso modular, fabricado em polipropileno de alta resistência, similar ao piso oficial do futsal brasileiro. O material utilizado é antirreflexo, com alta absorção de impactos, alta resistência mecânica e estabilidade dimensional, além de possuir baixa absorção de calor, com coeficiente de atrito ideal para a prática esportiva.

Além da troca do piso, o ginásio recebeu, recentemente, reparos na pintura, adequação e implantação de sistema de combate a incêndio e prevenção de pânico. Após a finalização da troca de piso, o espaço estará disponível para uso da comunidade pós-pandemia.