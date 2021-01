Governo do Tocantins inicia construção de fundações da nova Ponte de Porto Nacional

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), inicia, nesta terça-feira, 26, as perfurações para construção das fundações da nova ponte sobre o Rio Tocantins, na TO-255, em Porto Nacional.

Os técnicos e os equipamentos de uma empresa especializada chegaram ao Tocantins durante o final da semana passada e já foram instalados no local da obra.

Nessa segunda-feira, 25, a perfuratriz foi montada e testada. Além disso, também foi realizado todo o trabalho topográfico com a demarcação dos locais de perfuração.

De acordo com a secretária da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, nessa etapa, serão realizadas as perfurações a seco. “Essa é uma primeira etapa. As perfurações serão na parte seca, mas já estamos preparando os equipamentos para iniciar os trabalhos na área submersa”, destaca.

A gestora explica que a balsa, que será utilizada na realização dos trabalhos dentro do lago já está sendo montada no local. “A previsão é de que consigamos terminar a montagem nos próximos dias e assim iremos colocá-la na água”, afirma.

Outros serviços

Além das fundações, a Rivoli do Brasil, empresa responsável pela obra, já iniciou a produção das grandes vigas de concreto que serão utilizadas na nova estrutura.

Ao todo, estão em fase de construção as 94 vigas de 43 metros, altura equivalente a um prédio de 15 andares, e 120 toneladas.

As peças estão sendo fabricadas no canteiro de obras instalado às margens da TO-050, entre Porto Nacional e Silvanópolis. No local também serão construídas outras peças pré-moldadas de pequeno e médio porte.

Emprego

Conforme explica a secretária Juliana Passarin, existe a expectativa de que a obra gere, de maneira gradativa, cerca de 500 empregos diretos. “A maioria das vagas serão destinadas aos moradores de Porto Nacional, e isso irá fomentar a economia da região”, enfatiza Juliana Passarin.

A nova ponte terá 1.488 metros de extensão, sendo 1.088 m de armação de concreto e 400 metros de aterro. O valor do investimento é de R$ 149 milhões, provenientes de uma operação de crédito realizado pelo Governo do Tocantins com o Banco de Brasília.