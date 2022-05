Governo do Tocantins inaugura Núcleo de Identificação em Maurilândia do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), entregou na manhã desta sexta-feira, 27, o Núcleo de Identificação de Maurilândia do Tocantins, beneficiando a população da cidade, de mais de 3,4 mil habitantes, que antes se deslocava para Tocantinópolis ou Imperatriz – MA para emissão do Registro Geral (RG).

“Esse núcleo vai facilitar muito para nossa cidade, era uma situação muito trabalhosa, as pessoas tinham que se deslocar para outras cidades para obter seu documento. Agora será feito aqui mesmo e em breve queremos usar o espaço também para ofertar os serviços de previdência social”, destacou o prefeito de Maurilândia, Rafael Maracaípe, durante a inauguração do Núcleo de Identificação na cidade, localizada na região do Bico do Papagaio.

A cerimônia de inauguração contou a presença do secretário executivo da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Tocantins, Reginaldo de Menezes; da diretora do Núcleo de Identificação, Naídes César; da chefe do Núcleo de Identificação de Colinas do Tocantins, Josimeire Veloso; do delegado de Maurilândia, Antônio Bandeira; de moradores e autoridades locais da região.

A diretora do Núcleo de Identificação, Naídes César, falou da importância da Carteira de Identidade. “Em todos os lugares que vamos, precisamos da Carteira de Identidade e facilitar o acesso ao documento virou meta do Governo do Tocantins. Por isso, fomos atrás das prefeituras, fizemos os convênios para trazer esse serviço para mais perto da população e a gente espera que, em breve, todas as 139 cidades tenham o seu núcleo instalado”, ressaltou.

“Temos registrado muitos boletins de ocorrência por perda de documentos e, antes, tínhamos que encaminhar para Tocantinópolis e, agora, faremos isso aqui na cidade mesmo”, complementou o delegado Antônio Bandeira.

O secretário executivo Reginaldo de Menezes, que é nativo da região, destacou que conhece bem a realidade dos moradores. “É muito importante quando um governo entende as necessidades do seu povo e busca melhorias. Foi pensando no bem-estar dos tocantinenses que o Governo do Tocantins decidiu descentralizar esse serviço que é um verdadeiro resgate da cidadania. Essa parceria entre Governo e a Prefeitura foi fundamental para a chegada do núcleo e, com certeza, outras parcerias ocorrerão em breve”, concluiu.

No Núcleo de Identificação, são ofertados os serviços de solicitação de emissão do RG ou Documento de Identidade, 1ª e 2ª via, e em Maurilândia do Tocantins está localizado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na Rua Maurílio Bandeira, s/n°, Centro, com funcionamento das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate