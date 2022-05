Governo do Tocantins inaugura novo Colégio Militar no aniversário de Palmas, que vai atender 1,5 mil alunos

Foi inaugurado nesta sexta-feira, 20, pelo Governo do Tocantins, o Colégio Militar do Estado do Tocantins Senador Antônio Luiz Maia, na Quadra 206 Norte, em Palmas. A inauguração contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa e fez parte da programação de comemoração ao aniversário de 33 anos da capital, Palmas.

“É com muita satisfação entregar esse presente para Palmas no seu aniversário. Uma escola que tem uma excelente estrutura para atender os nossos alunos. Palmas é uma cidade maravilhosa, as pessoas procuram Palmas por causa da educação, aqui é um polo universitário, é uma cidade que cresce junto com o Tocantins e a nossa nova escola é para os palmenses, é para o Tocantins, para a qualificação dos nossos estudantes”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

O colégio segue padrão da educação estadual e tem capacidade para atender 1,5 mil alunos, em uma área de 10.581,00 m². A construção contempla 21 salas de aula e ainda salas para jogos de xadrez, tênis de mesa, de teatro e de dança, ateliê, laboratórios, biblioteca, salas administrativas, dentre outros.

As instalações também incluem um ginásio poliesportivo, uma piscina semiolímpica e espaço para prática de artes marciais. “Isso é um reflexo da atual gestão, que fez questão de priorizar essa obra, que vai abrigar mais de mil alunos e contribuir com a nossa educação”, ressaltou o secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz.

As instalações foram vistoriadas pelo Governador, que esteve acompanhado da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro. “É muito bom quando temos um gestor que está com uma boa equipe no seu governo, reunir um time que tem qualidade garante um bom serviço para as cidades. A Secretaria de Estado da Educação tem o apoio da prefeitura para atender os nossos estudantes de Palmas”, afirmou a prefeita.

Homenagem

O nome da escola é uma homenagem ao professor e ex-senador tocantinense Antônio Luiz Maya, falecido no ano de 2009. A viúva do político, Celni Aires Maya esteve na inauguração e definiu a homenagem como um momento de alegria e muita emoção. “Eu e os meus familiares estamos hoje nesta homenagem muito emocionados. Essa instituição escolar que leva o seu nome com toda certeza servirá para formação educacional de muitos estudantes, o senador Maya deve estar muito feliz onde ele está hoje”, ressaltou emocionada Celni.

Nova estrutura

As obras do colégio militar Senador Antônio Luiz Maya tiveram início no ano de 2013, passando por diversas paralisações, sendo concluídas então na atual gestão. No total foram destinados à obra mais de R$ 16 milhões, sendo R$ 11,1 milhões de recursos do estado. A nova unidade educacional vai substituir o Colégio Militar do Estado do Tocantins – Unidade II, localizado também na 206 Norte.

Mudança que deixa a Ellen Ruth Menezes muito entusiasmada. A estudante de 16 anos está cursando 2º ano do ensino médio e não escondeu a empolgação, principalmente com as instalações do novo colégio. “A escola tem uma estrutura ótima para abrigar todos os alunos e espero que o ensino fique melhor ainda. O que mais me impressiona é o tamanho da nova escola, tem um conforto melhor para os alunos, professores e funcionários”, comemorou a estudante.

Corte do bolo

Mais cedo o Governador acompanhou realizou com a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, o corte do bolo em celebração aos 33 anos da capital. A comemoração ocorreu na Feira Coberta da Arno 33 e teve a participação de autoridades políticas e da comunidade residente da quadra. “Nós só temos que falar coisas positivas de uma cidade igual a Palmas, que oferece aos tocantinenses, aos brasileiros que escolhem essa terra para morar qualidade de vida. É uma cidade boa e temos muito que comemorar, esperamos que ela cresça e evolua cada vez mais e vamos trabalhar firme para isso”, reforçou o Chefe do Executivo.

A prefeita Cinthia Ribeiro afirmou que o momento foi histórico, por reunir gestões municipal e estadual em comemoração ao aniversário da Capital, ainda mais após dois anos sem celebrações presenciais por conta da pandemia provocada pelo novo Coronavírus. “É a primeira vez em 20 anos que Governo do Estado e Prefeitura de Palmas podem fazer uma solenidade em conjunto ao lado dos nossos pioneiros, das nossas autoridades, do nosso povo. Eu agradeço muito, principalmente, por essa riqueza da convivência institucional que o senhor [Governador] tem” ressaltou a prefeita Cinthia

Acompanharam o Governador na agenda do aniversário da Capital, secretários de Estado, secretários municipais, parlamentares e membros da comunidade.

Edição: Jakelyne Monteiro