Governo do Tocantins implantará Colégio Militar em Paranã

A cidade de Paranã, no sudeste tocantinense, também vai contar com um colégio militar. O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), promoveu uma consulta pública para a comunidade local nesta quarta-feira, 26, para a implantação do Colégio Militar do Estado do Tocantins, em Paranã.

A unidade será implantada na Escola Estadual Euclides Bezerra Gerais. Atualmente, a escola oferta do 5° ao 9° ano do ensino fundamental, com capacidade para atender cerca de 500 estudantes.

Na ocasião, foi assinada autorização para uma reforma geral na unidade de ensino, com investimento estimado em R$ 1,5 milhão. O objetivo é garantir melhores condições de trabalho e de aprendizado aos alunos. As melhorias vão envolver os dois pavilhões da escola, incluindo nove salas de aula, uma biblioteca, cinco salas administrativas, banheiros, pátios cobertos de recreação, cantina e depósito.

O diretor do Colégio Duque de Caxias de Palmas, major Fernando Gomes Oliveira, fez a apresentação da metodologia das unidades militares. Ele explicou que os colégios militares buscam a excelência dos servidores no sentido de oferecer, cada vez mais, um ensino de qualidade, bem como disciplina e noções de cidadania dos alunos.

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, deputado Antonio Andrade, destacou que a implantação do Colégio representa uma antiga demanda e um sonho que está se tornando realidade. “Há muito tempo, esperávamos pela implantação deste Colégio, portanto, é um sonho que está se tornando realidade por meio do governador Wanderlei Barbosa”, ressaltou.

O secretário de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Fábio Vaz, salientou que a opção de ter uma escola com filosofia militar é fruto de um trabalho árduo, principalmente em virtude da pandemia, o que caracteriza que o Tocantins não para. “O Tocantins precisava dessa atenção e o governador Wanderlei Barbosa não tem medido esforços para levar à população essas demandas. Essa escola militar de Paranã é exemplo desse desprendimento”, pontuou o secretário.

O prefeito de Paranã, Fábio Augusto, também classificou a criação do Colégio como um sonho de muitos anos que se torna realidade e a oportunidade da melhoria do ensino. “Esse Colégio é uma antiga demanda e representa o resgate da boa educação, baseada na disciplina e nos princípios de cidadania”, frisou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Júlio Manoel da Silva Neto, afirmou que a Polícia Militar chega para somar à Secretaria da Educação, no sentido de melhorar ainda mais a educação. “Temos uma filosofia voltada também à disciplina e à introdução de valores para os nossos alunos”, frisou.

Colégios

Com esta nova unidade, o Tocantins passa a contar com 26 colégios militares, distribuídos nas cidades de Araguaína, Arraias, Araguatins, Augustinópolis, Araguaçu, Colinas do Tocantins, Dianópolis, Taguatinga, Alvorada, Gurupi, Palmeirópolis, Guaraí, Miracema do Tocantins, Palmas (três unidades), Cristalândia, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Pindorama, Aliança do Tocantins, Colmeia, São Miguel do Tocantins, Natividade e Paranã.

Presenças

O evento contou com a participação de deputados estaduais; do diretor Regional de Educação Juventude e Esportes de Arraias, Leonardo Victor dos Santos; do presidente da Câmara Municipal, Carlos Furtado Ferreira; do comandante da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar, major QOPM Leonardo Amorim Teixeira; do comandante-geral da PMTO, coronel QOPM Júlio Manoel da Silva Neto. Também participaram da audiência prefeitos e vereadores de cidades da região.