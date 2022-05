Governo do Tocantins implanta mais três núcleos de Identificação na região do Bico do Papagaio

Mais de 14,4 mil moradores serão beneficiados com os núcleos de Identificação de Luzinópolis, Cachoeirinha e Sítio do Tocantins, inaugurados nessa quinta-feira, 26, pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). Agora, os moradores dessas cidades não precisarão mais se deslocar para outros municípios para montar o processo de emissão do Registro Geral (RG), popularmente conhecido como Carteira de Identidade.

A primeira inauguração do dia foi em Luzinópolis, como parte da programação de aniversário da cidade, celebrado também nessa quinta-feira, 26. A cerimônia contou com a presença de moradores; autoridades locais, como o prefeito de Luzinópolis, João Português; do secretário executivo da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Reginaldo de Menezes; da diretora do Instituto de Identificação, Naídes César; e da chefe do Núcleo de Identificação de Colinas do Tocantins, Josimeire Veloso.

O prefeito João Português destacou os benefícios que a unidade vai trazer para a cidade. “Este núcleo é de extrema importância para a nossa cidade. As pessoas precisam de serviços que, muitas vezes, são de difícil acesso e, com o objetivo de atender a população e melhorar a qualidade de vida no que diz respeito, neste ato concreto, aos serviços públicos, aqueles serviços que a pessoa necessita com mais periodicidade, procuramos captar aqui para a cidade; e o Núcleo de Identificação vai permitir que as pessoas tirem a Carteira de Identidade”, ponderou o prefeito, adiantando que, futuramente, vai implantar os serviços da coletoria estadual, da previdência social e alistamento militar.

O produtor rural Mauro Vicente dos Santos levou a filha Luciana Guimarães dos Santos, de 12 anos, para se inteirar de toda documentação necessária para fazer o primeiro RG. “Ela é a única que não tem identidade. Tenho mais três filhos e todos eles já têm os documentos, feitos em Tocantinópolis, que fica a 60 km daqui. Perdíamos um bom tempo do dia para fazer isso. Agora, com esse núcleo aqui, vai facilitar muito e melhorar para toda a população”, ressaltou o morador.

Cachoeirinha

Em Cachoeirinha, que tem cerca de 2,3 mil habitantes, a implantação do núcleo foi bastante comemorada pela comunidade local. “A gente poderá tirar a identidade aqui mesmo no nosso município. Muitos iam para Imperatriz-MA quando não dava mais para protelar. Agradecemos demais pela parceria com o Governo do Tocantins por disponibilizar esse Núcleo de Identificação na nossa cidade”, destacou o prefeito de Cachoeirinha, Paulo Macedo.

Sítio Novo

A última inauguração do dia foi em Sítio Novo do Tocantins, onde o prefeito Alexandre Farias falou das dificuldades vividas pelos moradores antes da chegada do núcleo. “É um dia de muita alegria por essa conquista para Sítio Novo. É muito importante, porque as pessoas iam para Imperatriz, chegavam às 5 horas e ainda assim não conseguiam a senha para fazer seu documento. A população agradece demais pela iniciativa do Governo do Tocantins por realizar esse sonho que não é só meu, mas de toda a população”, comemorou.

Cidadania aos moradores

O secretário executivo da Secretaria de Estado da Segurança Pública, Reginaldo de Menezes, ressaltou que o principal objetivo da descentralização dos serviços é proporcionar cidadania aos moradores. “Essas pessoas que, antes, tinham que se deslocar grandes distâncias; agora, poderão fazer tudo aqui mesmo no município. Isto é um verdadeiro resgate da cidadania que o Governo do Tocantins vem promovendo para todo o Estado”.

A diretora do Instituto de Identificação, Naídes César, complementa que a descentralização aproxima ainda mais os moradores dos serviços públicos. “Entendemos a dimensão de toda a dificuldade que esses moradores tinham em ter o seu primeiro documento e, por isso, optamos por descentralizar, trazer esse serviço para mais perto da população. Falamos com prefeitos e vereadores que abraçaram essa causa e graças à parceria entre Governo do Tocantins e prefeituras, já atingimos a marca de 106 núcleos prontos para atender a população”, concluiu.

Nesta sexta-feira, 27, às 9 horas, ocorre a inauguração do Núcleo de Identificação de Maurilândia do Tocantins, beneficiando cerca de 3,4 mil moradores.

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate