Governo do Tocantins garante mais R$ 2 milhões para investimento no sistema de defesa agropecuária

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), conseguiu no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), um aditivo de acréscimo em um convênio, no valor de mais de R$ 2,1 milhões, que serão investidos em reestruturação, modernização e fortalecimento das ações de defesa agropecuária.

Pelo termo do aditivo de acréscimo, o Mapa disponibilizou, ao Tocantins, R$ 2 milhões e o Estado entrou com uma contrapartida de R$ 105 mil. Os recursos serão utilizados na compra de veículos e ares-condicionados.

O presidente da Adapec, Alberto Mendes da Rocha, ressalta que o recurso contribuirá para a manutenção do sistema de defesa agropecuária do Estado. “Nosso sistema de defesa necessita deste recurso para que o Tocantins continue mantendo os status sanitários adquiridos e desenvolva ações que contribuam para o crescimento do agronegócio e o desenvolvimento econômico do Estado”, defende Alberto.