Governo do Tocantins finaliza retirada de postes e ponte de Porto Nacional é liberada

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), finalizou a retirada dos postes instalados no acesso à nova Ponte de Porto Nacional. Com isso, o tráfego no local foi liberado e começou a fluir normalmente nesta quinta-feira, 21.

Os trabalhos foram iniciados na última terça-feira, 20, e deveriam ser finalizados nesta quinta. “Os trabalhos evoluíram bem e conseguimos antecipar o término e liberar a ponte antes do previsto”, destacou a secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin.

A realização dos trabalhos foi necessária para adaptar a via para receber o transporte das grandes peças pré-moldadas que compõem a estrutura. Dentre elas, estão as vigas de cerca de 120 toneladas que irão compor a superestrutura.

A obra está seguindo de forma acelerada e conforme Juliana Passarin, a partir de agora as interdições parciais do local serão corriqueiras. “A população tem que estar preparada, pois novas interdições podem ocorrer com o avanço da obra”, finalizou.

As obras da nova Ponte de Porto Nacional seguem em ritmo acelerado. A empresa responsável pelos serviços já trabalha nas fundações dos pilares submersos e quatro dos seis pilares em terreno seco já estão em fase final de construção. A estrutura terá 1.488 metros, sendo 1.088 de estrutura e 400 metros de aterro.