Governo do Tocantins finaliza obras em rodovias que interligam municípios do Bico do Papagaio

Por Luciana Macedo / Edição: Lenna Borges / Revisão Textual: Marynne Juliate | Governo do Tocantins

12/04/2022 – Publicado às 02h21

O trabalho realizado pelo Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), tem possibilitado atender as demandas da malha rodoviária na região do Bico do Papagaio. Sob a coordenação da 3ª Residência Rodoviária de Tocantinópolis, os serviços de tapa-buracos da rodovia TO-134 chegaram ao fim, no trecho de Angico a Darcinópolis, assim como na TO-201, no trecho do perímetro urbano de Axixá do Tocantins.

Além de tapa-buracos, os trabalhos foram finalizados também no trecho de 26,9 km com obras de revestimento primário em pontos críticos na TO-134, entre Axixá do Tocantins e Jatobal; e na TO-010, nos 77 km, entre Ananás e o entroncamento da BR-230.

A engenheira da Residência, Nathália Brito Nogueira, destacou a importância das ações de manutenção para as comunidades que margeiam essas rodovias da região do Bico do Papagaio. “É fundamental proporcionar mobilidade e uma infraestrutura adequada para que a população possa ter acesso aos serviços básicos e essenciais. Com trafegabilidade, o produtor e o estudante, que moram em uma dessas comunidades rurais da região, por exemplo, chegam mais rápido. O comerciante tem mais cliente no seu negócio e, assim, tem um ciclo de atividades que é fortalecido”, ressaltou.

Roçagem

Ainda na rodovia da TO-134, de Angico a Luzinópolis, outra equipe da unidade da Ageto de Tocantinópolis finalizou as ações de roço lateral ao longo dos 25 km de extensão do trecho.

Já na rodovia TO-210, de Nazaré ao Grotão, o serviço de roçagem está sendo desenvolvido em um total de 27 km. Se as condições do período chuvoso permitir, o trabalho está previsto ser finalizado logo após a semana santa.

Em andamento

A Ageto também está realizando serviços em andamento em outras rodovias, como na TO-210, trecho que vai de Tocantinópolis ao entroncamento da BR-230, em um total de 17 km, com serviços de tapa-buracos. Na TO-126, de Tocantinópolis a Ribeirão Grande, as equipes seguem trabalhando na correção de uma erosão e, simultaneamente, outras frentes de trabalho atuam no revestimento primário em pontos críticos de trechos como da TO-409, Maurilândia/Café Quente; e da TO-405, Axixá do Tocantins/Canto do Barreiro.