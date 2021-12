Governo do Tocantins executa melhoria na infraestrutura viária na TO-422 que dá acesso ao Distrito Agroindustrial Daiara, em Araguaína

Com a finalidade de restabelecer as condições funcionais da TO-422, no trecho de 7,8 km, que liga a BR-153 ao Distrito Agroindustrial Daiara, em Araguaína, o Governo do Estado do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), está executando a eliminação de atoleiros criados pelo grande tráfego de veículos pesados e as constantes chuvas.

Os serviços de recuperação dos pontos críticos iniciaram na terça-feira, 21, e estão sendo executados conforme os períodos de estiagem, entre uma chuva e outra.

A trafegabilidade e o conforto dos motoristas estavam comprometidos pelo acúmulo de deformações na superfície do pavimento da rodovia, em grande parte, em razão do tráfego constante de veículos pesados. Além disso, houve a contribuição das condições climáticas, ocasionando o acúmulo de água das chuvas, que geraram os lamaçais prejudicando o fluxo do tráfego.

O coordenador da Residência Rodoviária da Ageto em Araguaína, Maurício Pedro de Oliveira, explicou que as equipes drenam as poças de água e a restauração da base da rodovia está sendo feita com a aplicação de uma camada de pedra, material complementar, para garantir uma melhor compactação em todos os pontos críticos.

“Utilizamos retroescavadeira e fazemos o esgotamento de água empossada no leito da estrada. Depois, aterramos os atoleiros com pedras apropriadas, seguindo com a cobertura de terra e a compactação”, descreveu Maurício de Oliveira.

Segundo o presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues, após o término dos trabalhos o trecho continuará sendo monitorado. “O foco foi eliminar os atoleiros que estavam impedindo o tráfego de veículos. Os serviços vão restabelecer a trafegabilidade, principal demanda dos usuários da via, que atende os empresários”, afirmou.