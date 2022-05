Governo do Tocantins entrega novos armamentos para policiais militares de Gurupi

Por Guilherme Lima / Edição: Luiz Melchiades | Governo do Tocantins

O 4º Batalhão da Polícia Militar em Gurupi conta agora com novos armamentos. São 98 pistolas modelo APX calibre 9 milímetros, que foram entregues nesta terça-feira, 3, pelo governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, juntamente com o comandante-geral da PM, Coronel Júlio Silva Neto.

“Entregar esses equipamentos e, além disso, estar recrutando aqui junto com a polícia novos soldados possibilita mais segurança à nossa população. Agora com esses novos equipamentos, garantimos mais qualificação para a polícia e esse é o nosso objetivo”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

Além das novas pistolas, a Polícia Militar recebeu 27,7 mil munições de treinamento, sendo 6,6 mil de calibre 9×19 milímetros e 21,1 mil munições de calibre 40 S&W. O Governador também fez a entrega de 118 coletes à prova de balas. O recebimento dos equipamentos foi possível graças a parceria entre os governos federal e estadual.

As doações são frutos da participação da Polícia Militar do Tocantins na Operação Hórus, que faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras – Vigia, implementado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com a realização de operações integradas na fronteira do país e em corredores estratégicos interestaduais, como é o caso do Tocantins.

A Beretta APX é usada pelo exército italiano e em algumas forças especiais de países da Europa como França, sendo referência também em departamentos policiais dos Estados Unidos e países asiáticos como Tailândia e Vietnã. As novas pistolas são semiautomáticas, proporcionando melhor precisão e segurança para quem a manuseia e melhor desempenho durante as operações.

O comandante-geral da PM, Coronel Júlio Silva Neto, agradeceu ao Governador pela nova aquisição e reforçou a parceria entre a polícia e outros órgãos estaduais. “A Polícia Militar não anda sozinha. Estamos fazendo um excelente trabalho e isso se dá pelas parcerias que fazemos com as secretarias e autarquias. Nós só temos que agradecer o recebimento desses equipamentos de proteção. Isso garante segurança da nossa sociedade, pois assim efetuamos um serviço de mais qualidade para a comunidade”, afirmou.

A cerimônia encerrou com o desfile dos 145 novos alunos da Polícia Militar, que foi acompanhado pelo governador Wanderlei Barbosa juntamente com comandante-geral da PM, coronel Silva Neto; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Eduardo Farias; e demais autoridades políticas que acompanharam a agenda oficial do Governo do Tocantins em Gurupi.

Edição: Luiz Melchiades