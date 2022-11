Governo do Tocantins entrega 70 unidades habitacionais no Jardim Taquari, em Palmas

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf), entregou 70 unidades habitacionais no Jardim Taquari, em

Palmas, na sexta-feira, 25. As casas fazem parte do Projeto Prioritário de Investimentos – Intervenção em Favela (PPI- Favela), implementado em parceria com o Governo Federal.

Com essa entrega, finaliza-se a última etapa do convênio que entregou ao todo 183 moradias. Foram investidos mais de R$ 7 milhões, sendo mais de R$ 5 milhões de investimento do Governo Estadual.

O superintendente de Habitação, Ary Demostenes, destaca o empenho do Governo do Estado para a entrega dos imóveis. “O governador Wanderley Barbosa pediu prioridade na conclusão dessas obras para que as famílias pudessem passar o natal em suas casas”.

É o que vai acontecer com a diarista Cristina Silva Sousa “É muita felicidade, um presente de natal. Estou muito feliz e ansiosa, depois de 20 anos pagando aluguel, nunca tive nada no meu nome, então é uma conquista”.

Pai de duas meninas, Raimundo Costa Silva se emocionou ao receber as chaves “É muito bom, estou muito feliz por realizar esse sonho”.

Nessa última etapa, 70 famílias inscritas no programa habitacional do Estado foram selecionadas para receber os imóveis, localizados nas quadras T-21 e T-22. As moradias entregues não possuem custo.

O secretário da Infraestrutura, Márcio Pinheiro, declarou estar contente com a conclusão das obras. “Estamos muito satisfeitos em poder entregar essas casas,

zelando pelo patrimônio público, pela aplicação dos recursos e proporcionando à população, em especial as mais carentes, melhores condições de vida através de moradias dignas.” concluiu.

