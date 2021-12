Governo do Tocantins entrega 30 novos veículos para reforçar o sistema de defesa agropecuária do Estado

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), entregou na tarde dessa quinta-feira, 16, uma frota de 30 novos veículos para as 11 regionais, a sede e o serviço de inspeção. Com a locação destes veículos o objetivo é melhorar a qualidade do atendimento nas ações realizadas pela Adapec no campo e na cidade.

“O Governo do Tocantins tem priorizado a defesa agropecuária, todas as nossas regionais foram contempladas com veículos novos, que fortalecerão o trabalho desenvolvido na agricultura e pecuária do Tocantins,” destacou o presidente da Adapec, Paulo Lima, acrescentando que em breve a Agência entregará mais 45 novos veículos.

O responsável pelo setor de transporte, Jubson Carneiro da Silva, destacou que com a locação, a Agência terá uma economia significativa com serviços de manutenção, pois de acordo com o contrato, esta é uma responsabilidade da empresa locadora.

Dados

Entre os veículos estão: 9 Triton L200, 15 Fiat Mobi, 3 Fiat Strada e 3 Renault Duster.