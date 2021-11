Governo do Tocantins é parceiro do encontro de mestres e grupos tradicionais em Porto Nacional

O grupo Tambores do Tocantins, com apoio do Governo do Tocantins, realiza nesta sexta, 12, e no sábado, 13, na ComSaúde e no câmpus da Universidade Federal do Tocantins (UFT), em Porto Nacional, o Encontro de Culturas Tradicionais do Estado. O evento reunirá grupos tradicionais, indígenas, mestres e mestras dos saberes, sendo realizado de forma híbrida, presencial e on-line, destinado ao público em geral.

A programação contará com vivências, oficinas, rodas de prosa, espetáculos teatrais, shows musicais, feira de artesanato e produtos típicos, roda de capoeira e muito mais, apresentados por mestres, grupos culturais, brincantes foliões, dançarinos, palhaços, tamborzeiros, catireiros, suçeiros e comunidade em geral.

Está confirmada a presença do Grupo de Suça Tia Benvinda, dos Catireiros de Natividade, das palhaças da Trupe-Açu, do Grupo de Suça Mãe Ana, do Projeto Vereda, da Dança Maculelê da Comunidade de Barra da Aroeira, do Grupo Batucanto, da Turma que Faz, do Grupo Os Outros e do Grupo Tambor de Monte do Carmo. Haverá também feira de artesanato Krahô e Karajá; exposição fotográfica de Emerson Silva e Tharson Lopes; e apresentações musicais com Everton dos Andes, Braguinha Barroso, Dorivã, Genésio Tocantins, Relmivan Milhomem e Tambores do Tocantins, dentre outros.

Para o organizador do evento e representante do grupo Tambores do Tocantins, músico Marcio Bello, o encontro de culturas tradicionais é uma inspiração do famoso Encontro Tradicional da Chapada dos Veadeiros. “É a realização de um sonho que lutamos há mais de dez anos. Sempre sonhamos em ter um projeto como esse que, anualmente, participamos na Chapada. Essa primeira edição é apenas um embrião e tenho a certeza de que ficará para a história e na memória cultural do Tocantins”, relata o artista.

Segundo Marcio Bello, a ideia surgiu como uma ferramenta de fomento e principalmente como espaço de conhecimento, reconhecimento, inclusão, valorização, divulgação, apoio e permanência das culturas tradicionais do Tocantins. “Conciliamos isso tudo como um espaço de diálogo, formação, transformação e construção de propostas de políticas públicas que contribuam com o segmento de forma efetiva”, declara.

De acordo com o presidente da Adetuc, o projeto reúne várias manifestações tradicionais em um só evento que exalta a cultura tocantinense e contribui para preservar essas tradições. “Porto Nacional é tido como berço da cultura tocantinense, rica e de grande valor histórico. Nesse sentido, o projeto é de grande valor para homenagear os representantes da cultura do nosso Estado”, considera Jairo Mariano.

A transmissão do evento e outras informações podem ser conferidos no site https://tamboresdotocantins.com.br/.

O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc Tocantins e conta com apoio do Governo do Tocantins, por meio da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc). O evento conta ainda com apoio da Universidade Federal do Tocantins (UFT), da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Nacional e da ComSaúde.