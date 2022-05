Governo do Tocantins e classe empresarial lançam a Fenepalmas 2022

Fonte: Guilherme Lima / Edição: Lenna Borges / Revisão Textual: Marynne Juliate | Prefeitura de Palmas

01/05/2022 – Publicado às 15h12

A 24ª edição da Feira de Negócios de Palmas (Fenepalmas) foi lançada oficialmente nesta sexta-feira, 29, em evento realizado no auditório do Palácio Araguaia, com a presença do governador do Tocantins, Governador Wanderlei Barbosa, de empresários, agentes políticos e público em geral.

O Chefe do Executivo Estadual Governador Wanderlei Barbosa reforçou o compromisso do Governo do Tocantins com a classe empresarial, em especial com a realização do evento, que já é tradicional no calendário tocantinense. “Cooperar em feiras, como essa, me alegra bastante. A Fenepalmas é um dos eventos mais importantes do Estado e, em qualquer vertente que tenha feiras, que trate maneiras para gerar emprego, vender e comercializar, fazendo crescer a economia, o Estado é parceiro”, afirmou o Governador Wanderlei Barbosa.

Com o tema Um novo padrão de negócios: Inovação tecnológica e sustentabilidade, a Fenepalmas volta a ser realizada de forma presencial, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, na Capital, entre os dias 24 e 28 de maio. Este ano, o evento vai contar com cerca de 100 estandes, áreas de palestras, rádio informativa oficial do evento, praça de alimentação e palco para apresentações culturais.

O evento é realizado pela Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa) e pelo Governo do Tocantins, que direcionou o valor R$ 1,28 milhão para realização da feira, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), via Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE).

“O evento é de suma importância para que tenhamos uma vitrine para dar visibilidade necessária aos nossos empreendedores. Assim, podemos vender as empresas de Palmas com a grandiosidade que elas têm”, informou o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima.

“O nosso projeto pretende englobar todo o setor que contribui para o crescimento da economia do Tocantins. Vamos trabalhar na área do turismo, da agricultura, da infraestrutura em todo o Estado, com o propósito de incentivar a produção e trazer melhorias para que possamos crescer na nossa economia. Para isso, precisamos deixar mais forte o nosso comércio”, complementou o Governador Wanderlei Barbosa.

O presidente da Acipa, Joseph Madeira, reforçou a importância dessa parceria para realização do evento e que, por meio dela, não só o empresariado ganha, mas o Estado como um todo. “O governo é o principal fomentador desse evento e essa parceria é primordial para a geração de emprego e renda. Este ano, a feira vem compensar os anos prejudicados por conta da pandemia, traremos uma Fenepalmas mais moderna, ampla que vai contribuir para esse momento de reinício”, afirmou, entusiasmado o presidente.

Os últimos anos foram desafiadores para a classe comercial, os impactos da pandemia comprometeram os resultados do setor que, aos poucos, vem se recuperando. Pautas que serão tratadas na Fenepalmas, com ênfase na conectividade e em novas tecnologias, para potencializar a retomada da economia no Estado, consolidar negócios e produzir novos serviços para o Tocantins.

Expositores

O empresário Diony Riquelme está muito entusiasmado com a edição da Fenepalmas. O empresário tem negócios na produção de bebidas, que fornece 12 tipos de café, por meio de 200 máquinas distribuídas em todo o Brasil. O negócio iniciou aqui no Tocantins, em 2020, em meio à pandemia, situação que, ao invés de prejudicar, o incentivou a participar da feira pela primeira vez. “A expectativa é muito positiva, fazemos questão de participar do evento, ainda mais por sabermos que vamos estar com mais de 100 empresários no mesmo espaço é de fato uma enorme oportunidade. Nós atuamos com todo tipo de clientes então será muito proveitoso participar da Fenepalmas”, afirmou o empresário.

A Fenepalmas é vitrine para empresários já consolidados no Estado e também para os que estão iniciando os negócios. É o caso da engenheira florestal, Vanessa Balbino, que por meio da Fenepalmas pretende lançar sua própria marca, apostando agora em outro ramo. A empreendedora trabalhará na produção de bolos saudáveis, sem açúcar, sem leite e sem trigo e vai usar o espaço na feira para promover seu negócio, que será lançado oficialmente no dia do evento. “A Fenepalmas está me dando a coragem que estava faltando para abrir o meu negócio e é algo grandioso que eu não imaginei que aconteceria. É uma oportunidade extraordinária e eu tenho grandes expectativas, pois começando assim, na feira eu tenho certeza que não dará errado”, ressaltou a empreendedora.

Além do Governo do Tocantins, a Fenepalmas conta com o apoio da Prefeitura de Palmas, do Sebrae Tocantins, da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Tocantins (Faciet) e do Conselho Regional de Administração do Tocantins (CRA/TO).

Estiveram no evento de lançamento junto com o Governador Wanderlei Barbosa, secretários de Estado, o presidente da Faciet, Fabiano do Vale; o vice-presidente da Fieto, Tiago Arruda; a diretora técnica do Sebrae, Eliana Castro, e o secretário do Desenvolvimento Econômico de Palmas, Gustavo Andrade.