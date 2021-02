Governo do Tocantins distribui nova remessa de vacinas, além do quantitativo da 2ª dose da Coronavac

A partir desta quinta-feira, 11, os municípios tocantinenses já podem procurar os Centros Estaduais de Distribuição de Vacinas, em Palmas e Araguaína, para fazer a retirada da 2ª dose da Coronavac, em complemento à 1ª remessa recebida em janeiro. Os municípios também vão receber –, concomitantemente – parte da nova remessa de vacinas recebidas pelo Governo do Tocantins no último domingo, 7.

No total serão distribuídas 13.037 vacinas para aplicação da 2ª dose e fechamento daquela imunização. Além disso, serão entregues mais 21.310 (referente a 1ª dose) para continuidade da campanha, considerando a reserva técnica, conforme recomendação do Ministério da Saúde (MS).

Segundo a gerente de Imunização do Estado, Diandra Rocha, “todos os municípios poderão retirar suas doses, a partir das 8 horas. As doses distribuídas, neste momento, estão destinadas a aplicação da 2ª dose e continuidade da campanha de vacinação dos grupos prioritários, que compreendem a primeira fase de vacinação. São os idosos residentes em instituições de longa permanência, indígenas que moram em aldeias, profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19 e, agora após o recebimento da nova remessa, a inclusão dos idosos com mais de 80 anos”, afirma.

A gerente também destaca que cada município receberá a quantidade baseada no número de pessoas contidas nos grupos prioritários.

O secretário Estadual de Saúde, Edgar Tollini, reforça o compromisso da Saúde Estadual em ampliar os números de vacinados no Estado e conclama, as gestões municipais para criarem estratégias para facilitar a imunização da população. “A equipe técnica da secretaria está trabalhando arduamente para garantir que as vacinas cheguem o mais rápido possível nos municípios tocantinenses. Estamos conferindo os lotes e realizando a separação, em conformidade com o quantitativo de cada município da forma mais célere possível. Temos pressa e urgência em imunizar nossa população. Cada município deve cumprir seu papel e buscar vacinar seus grupos prioritários”.

Dados epidemiológicos

O Tocantins já registra 105.577 casos confirmados da Covid-19, destes, 96.351 pessoas já estão recuperadas, 7.789 casos ainda estão ativos em tratamento domiciliar ou hospitalar e 1.437, infelizmente, foram a óbito.