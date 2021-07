Governo do Tocantins deve entregar correção de curva conhecida como “Apertado da Hora”, em Palmeirópolis, em agosto

Um dos trechos de rodovias mais perigosos do Tocantins vai mudar. As obras de mudança no traçado da rodovia TO-387, no local conhecido por curva da morte e curva do apertado da hora, em Palmeirópolis, no sul do Tocantins, estão previstas para terminarem em agosto.

O local ficou conhecido em todo o Estado como cenário de vários acidentes com morte. A curva em questão é fechada e fica em um declive no trecho em que a rodovia passa pela Serra Dourada, divisa entre os estados de Tocantins e Goiás.

Para sanar o problema o Governo do Estado do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), está finalizando os serviços que englobam o alargamento do aterro; a mudança de traçado de um conjunto de curvas e o aumento do raio da pista de rolamento suprimindo, ao máximo, as curvas da rodovia com o corte dos morros e barrancos no local.

O objetivo é tornar as curvas mais amenas e oferecer mais segurança para os veículos de carga e de passeio.

“É uma mudança importante que vai acompanhar o desenvolvimento da cidade de Palmeirópolis e melhorar o trajeto da pista, dando mais segurança à rodovia”, destaca a secretária da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin.

A rodovia foi asfaltada em 2005, mas reconstruir esse trecho da curva da morte trará mais segurança ao cidadão de Palmeirópolis e toda a região. A rodovia faz parte do itinerário de diversas linhas de ônibus interestaduais.