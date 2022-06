Governo do Tocantins destina recursos para que municípios estruturem temporada de praia e fomentem turismo

O Governo do Tocantins, por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego, destinará, nos próximos dias, recursos para que as cidades de Paranã, Brejinho de Nazaré, Lajeado e Ponte Alta do Bom Jesus promoverem melhorias na temporada de praia dos seus respectivos municípios. Acordo nesse sentido foi celebrado na manhã desta quinta-feira, 2, no Gabinete do Governador, no Palácio Araguaia.

“Estamos transferindo recursos para obras em nossos municípios. Em parceria com os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, iremos realizar benefícios sem fazer obras mal feitas ou inacabadas. Para os gestores que estão aqui, estamos encaminhando recursos para obras na área do turismo do nosso Estado” explicou o governador Wanderlei Barbosa sobre os empenhos do programa destinados nesta quinta.

Para o secretário de Cultura e Turismo (Sectur), Hercy Filho, esse programa dá autonomia aos municípios investirem também no turismo. ”Esses quatro gestores escolheram a área do turismo. Uma área que impacta 53 atividades da economia do nosso Tocantins. Gerando renda e emprego, além de proporcionar lazer à população”, ressaltou o secretário.

O prefeito de Ponte Alta do Bom Jesus, José Luciano, disse que vai destinar o dinheiro na melhoria do balneário Clube do Povo, que fica localizado na região das Serras Gerais. “É importante estar neste evento com o Governador, pois esse programa de fortalecimento para Ponte Alta é muito importante. Estamos sendo incluídos hoje no mapa brasileiro de turismo, dentro das Serras Gerais”, mencionou o prefeito.

Já o gestor de Paranã, Fábio da Farmácia, conferiu que o recurso será atribuído para melhorar a estrutura da Praião do Dominguinhos, que conta com programação entre os dias 8 e 31 de julho. Conforme o prefeito, a verba vai ser usada na parte elétrica da praia, que está danificada em decorrência das cheias no Rio Paranã.

Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego

O Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego vem garantindo aos 139 municípios do Tocantins recursos para obras na educação, saúde e infraestrutura, além de ações para o turismo. Serão destinados, ao todo, R$ 2 milhões para cada cidade. A liberação da segunda parcela está programada para ocorrer na próxima semana.

Além dos prefeitos, participaram do encontro vereadores, secretários de Estado, o deputado federal Vicentinho Júnior e os deputados estaduais Vanda Monteiro, Olyntho Neto e Cleiton Cardoso.

Edição: Alba Cobo