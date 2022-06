Governo do Tocantins destina recursos para Expoara 2022 e participa da abertura oficial da feira

O Governo do Tocantins esteve presente na manhã deste domingo, 5, na cavalgada da Exposição Agropecuária de Araguaína (Expoara 2022). O evento marcou oficialmente a abertura da Feira que deve receber centenas de milhares de pessoas e que obteve suporte financeiro do Estado. Ao todo, as exposições agropecuárias de 32 municípios do Tocantins ganharam este ano um fomento de mais de R$ 5,5 milhões.

A Expoara vem ocorrendo desde o dia 28 de maio e prossegue até 11 de junho com rodeio profissional, parque de diversões, praça de alimentação, leilões e shows de vários artistas.

Durante a cavalgada em Araguaína, o governador Wanderlei Barbosa afirmou que o agronegócio tem crescido muito no Tocantins. “Os nossos indicadores são fantásticos e, além desses indicadores, precisamos dar infraestrutura. Araguaína é um dos endereços mais importantes do nosso Tocantins para o agro”, destacou o Governador, que estava acompanhado de comitiva de secretários do Governo, deputados e líderes locais.

Este ano, o trajeto da cavalgada contou com saída das comitivas na Avenida Bernardo Sayão, próximo da BR-153, e seguiu pela Avenida Cônego João Lima até a Rua 2 de Julho.

As comitivas ainda passaram pela Rua 1º de Janeiro, Avenida Prefeito João de Sousa Lima e Avenida Filadélfia (Feirinha). O destino foi o Parque de Exposições, onde a cavalgada foi encerrada.

“Investimos mais de R$ 5,5 milhões para as feiras agropecuárias, para as nossas festas, para fazer o demonstrativo de tecnologias que temos no nosso Estado, da genética animal e da força do agronegócio. Da proteína vegetal, da soja, do arroz, da produção em geral. Isso faz crescer a economia, mas também cresce a geração de emprego e, portanto, a qualidade de vida do tocantinense”, completou o Governador.

Destinação de recursos do Governo do Tocantins

As exposições agropecuárias de 32 municípios do Tocantins ocorrem desde o mês de maio e estão sendo impulsionadas com recursos do Governo do Tocantins, via Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), com recursos na ordem de R$ 3,6 milhões oriundos do Tesouro do Estado; e da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio (Sics), com mais de R$ 1,9 milhões provenientes do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado, correspondendo a um fomento de mais de R$ 5,5 milhões.

Outras cidades também receberam apoio financeiro para realização dos eventos que estão previstos para ocorrer até outubro de 2022, dentre elas: Paraíso do Tocantins, de 4 a 11 de junho; Guaraí, de 8 a 10 de junho; Palmeirópolis, Pindorama e Peixe, de 9 a 11 de junho; Taguatinga, de 10 a 12 de junho; Miranorte, de 16 a 18 de junho; Tocantinópolis, de 23 a 25 de junho; Araguaçu, de 30 de junho a 2 de julho; Jaú do Tocantins, de 30 de junho a 2 de julho; Almas e Arapoema, de 14 a 16 de julho; Augustinópolis, de 11 de julho a 13 de agosto; Lagoa da Confusão, de 21 a 23 de julho; Ananás e Ponte Alta do Bom Jesus, de 18 a 20 de agosto; Dois Irmãos e Dueré, de 1° a 3 de setembro; Colinas, de 7 a 9 de setembro; Barrolândia, de 2 a 4 de setembro; Araguatins, de 2 a 10 de setembro; Alvorada, Porto Nacional, Xambioá e Pedro Afonso, de 8 a 10 de setembro; Formoso do Araguaia e Palmas, de 15 a 17 de setembro; Fátima, de 22 a 24 de setembro; e Abreulândia, de 13 a 15 outubro.