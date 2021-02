Governo do Tocantins desbloqueia faixas da TO-134 causada por queda de árvore e realiza operação tapa-buracos na região do Bico do Papagaio

Uma árvore caiu em consequência da forte chuva que atingiu a região do Bico do Papagaio e bloqueou as duas faixas da rodovia TO-134, no trecho Axixá/Entroncamento da BR-230, na altura da localidade Veredão, na quinta-feira, 18.

A Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) sinalizou a área, enquanto homens da Residência de Tocantinópolis trabalharam na remoção de galhos e do tronco da árvore. O trânsito ficou fechado nas duas pistas durante o trabalho de remoção.

Segundo o responsável pela Residência, Túlio Parreira Labre, não houve registro de acidentes. “Estamos em constante monitoramento das rodovias sob nossa responsabilidade, especialmente neste período chuvoso. Nosso objetivo é proporcionar segurança e maior conforto aos cidadãos em viagem por nossa região”, declarou.

Tapa-buracos

A Ageto intensificou a sua atuação nas estradas durante o período chuvoso. O objetivo é minimizar os dados causados pela grande incidência de chuvas nas rodovias. Esta semana [de 15 a 19], cerca de 25 km da TO-210, entre os municípios de Angico e Ananás, estão recebendo a melhoria por meio de serviços de tapa-buracos.

O objetivo é reduzir as situações de risco de acidentes de trânsito em decorrência da falta de conservação das pistas.

Roçagem

Outro serviço iniciado por equipes da Residência de Tocantinópolis foi a roçagem mecanizada da vegetação nas laterais da rodovia TO-010, no trecho entre Araguatins e Buriti do Tocantins, sendo que dos 41,70 km já foram executados, em um total de 33 km.

“A principal meta é preservar vidas, além de evitar danos materiais e proporcionar melhorias na trafegabilidade”, afirma a secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin.