Governo do Tocantins define, com parlamentares federais, prioridades para destinação de recursos no orçamento de 2024

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa; e o vice-governador, Laurez Moreira, se reuniram na tarde dessa terça-feira, 26, com deputados federais e senadores, no Congresso Nacional, em Brasília/DF, quando apresentaram os projetos que o Tocantins precisa que sejam priorizados na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024. Os parlamentares receberam do Governador as ações para as quais o Governo do Tocantins espera obter recursos federais, por meio das emendas parlamentares.

Estavam presentes no encontro a líder da bancada federal do Tocantins, a senadora Professora Dorinha, o senador Eduardo Gomes e os deputados federais Alexandre Guimarães, Carlos Gaguim, Eli Borges, Filipe Martins, Lázaro Botelho, Ricardo Ayres, Toinho Andrade e Vicentinho Júnior.

A LOA é o que define, anualmente, o Orçamento da União para o ano seguinte. O projeto da LOA é enviado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional, até o dia 31 de agosto de cada ano. Durante os meses seguintes, momento em que os parlamentares fazem a análise da LOA, estados, municípios e entidades definem suas prioridades e apresentam, entre os dias 1° e 20 de outubro, suas propostas de emendas a serem incluídas na LOA.

Os projetos prioritários apresentados pelo governador Wanderlei Barbosa na reunião com os parlamentares estão concentrados nas áreas da infraestrutura rodoviária, saúde, segurança pública, desenvolvimento agropecuário, gestão pública, turismo e cultura, educação e esporte. Em sua defesa das propostas, o governador Wanderlei Barbosa destacou o fato de este ser o primeiro orçamento elaborado por sua gestão.

“Esse é o primeiro orçamento que será elaborado exclusivamente pela minha gestão, por isso estamos trabalhando em todas as propostas com extremo cuidado. Nós sabemos o que queremos para o nosso Estado, temos projetos concretos para isso e o orçamento 2024, alinhado a esses projetos, é indispensável para entregarmos os resultados ousados que o tocantinense merece”, afirmou o Governador.

O secretário extraordinário de Representação em Brasília, Carlos Manzini Júnior, destacou a importância da relação do Governo com a bancada federal. “Nesse momento, quando o Congresso Nacional está trabalhando na elaboração da LOA, o governador Wanderlei Barbosa vem apresentar as propostas de maneira democrática e politicamente madura. Está sendo decidido quais recursos serão destinados ao Estado em 2024 e o Governador está cuidando de perto das necessidades dos tocantinenses”, destacou.

Saúde e Infraestrutura

O secretário de Estado do Planejamento, Sergilsei Silva Moura, esclareceu que as propostas são definidas a partir do que foi proposto no Plano Plurianual (PPA). “As demandas apresentadas estão em consonância com a construção do PPA. O que trouxemos aos parlamentares reflete os anseios dos tocantinenses”. Para a elaboração do PPA, o Governo do Tocantins realizou entre os meses de maio e setembro, dez eventos de consultas públicas que abrangeram todas as regiões do Estado.

Dentre as prioridades, o governador Wanderlei Barbosa destacou a saúde pública como área para a qual espera a maior atenção dos parlamentares para a destinação de emendas. Projetos como o Hospital Regional de Araguaína (HRA), o Hospital Geral de Gurupi e a Maternidade de Augustinópolis são apontados como essenciais, assim como a garantia de recursos para o custeio das despesas dos atendimentos de alta e média complexidade.

Na defesa dos projetos de infraestrutura, área para a qual está sendo pleiteado um dos maiores volumes de recursos, o governador Wanderlei Barbosa afirmou que esse investimento afeta diretamente na melhoria da qualidade de vida dos tocantinenses. “Estamos investindo na nossa infraestrutura de transporte, focados na importância da logística para desenvolvimento econômico do Tocantins. Uma economia forte gera empregos, renda e proporciona às famílias a qualidade de vida que desejamos para nossos cidadãos”, afirmou.

A área da educação também foi evidenciada com a defesa da necessidade de destinação de recursos para o financiamento do transporte escolar em todos os municípios do Tocantins, principalmente nas zonas rurais. O secretário Sergislei de Moura destacou que, em todas as defesas, o governador Wanderlei Barbosa frisa sua gestão municipalista e a importância da aplicação de recursos de forma direta e descentralizada. “Em todas as frentes de investimentos, os projetos contemplam municípios de todas as regiões do Estado, visando atender o maior número de tocantinenses”, finalizou.

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate