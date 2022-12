Governo do Tocantins capacita comunidade da APA Ilha do Bananal/Cantão para processamento de frutas nativas do Cerrado

O Governo do Tocantins, por meio do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), realizaram nessa terça, 6, e quarta-feira, 7, curso de processamento de frutas nativas do Cerrado. A capacitação ocorreu na cidade de Araguacema, no oeste do Estado, região do baixo Araguaia.

De acordo com a gerente de Suporte ao Desenvolvimento Socioeconômico do Naturatins, Vanessa Braz, o curso tem como objetivo o uso consciente das frutas do Cerrado, respeitando suas sazonalidades. “O curso também é focado no público feminino da comunidade, propondo uma geração de renda para autonomia desta parte da comunidade”, informou Vanessa.

Para Sílvia Eletícia, moradora de Araguacema, o curso ajuda a conquistar a independência feminina. “Hoje em dia a mulher cresceu muito e adquiriu autonomia, então com esse curso nós podemos conquistar uma renda própria”. Sílvia também valoriza muito as oportunidades que tem de aprender a utilizar os recursos disponíveis para a geração de renda. “Me sinto rica, porque essa é uma grande oportunidade que vou ter para melhorar meu empreendedorismo e crescer, vou colocar em prática e vai ser uma grande melhora para minha renda familiar”.

O curso ensina como processar as frutas do Cerrado e transformá-las em doces e compotas, com valor agregado e que possam ser comercializados, garantindo reforço na renda das famílias locais.

Já para Maria Valdecir, apreender o manejo dos frutos do Cerrado sempre foi um desejo. “Aprendemos a aproveitar as frutas de cada época, usar um produto novo a cada temporada, como as mangas, as mangabas, a cagaita, e sabe manejar e transformar essas frutas é bom demais”.

Para a secretária de Meio Ambiente e Turismo de Araguacema, Leonetti Mesquita, parceira do evento, o curso só tem a acrescentar para as comunidades locais. “Araguacema é uma cidade rica no Cerrado, então essas mulheres estavam esperando uma oportunidade de se apoderar desse conhecimento”.

Josenilda Guimarães, engenheira de alimentos do Ruraltins, explica que o intuito desta parceria é trazer qualidade de vida para o agricultor de pequeno porte, pensando que eles possam pegar frutos do Cerrado, processar e garantir um alimento seguro para comunidade, podendo gerar renda e qualidade de vida para eles e sua família”.

Parceria

O curso entre o Naturatins e o Ruraltins é fruto de um Acordo de Cooperação Técnica visando o fortalecimento socioambiental dentro da APA. Por ser uma área de proteção existem limitações para produção agrícola, então o curso ajuda a comunidade a adquirir maneiras para garantir renda, ao mesmo tempo o equilíbrio ambiental é mantido.

