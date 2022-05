Governo do Tocantins bate a marca de 100 unidades do Instituto de Identificação implantadas no Estado

O 100° Núcleo de Identificação foi inaugurado na manhã desta quinta-feira, 19, em Santa Rita do Tocantins. A iniciativa do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), de descentralizar os serviços chegou também aos municípios de Oliveira de Fátima e Silvanópolis, 101° e 102° respectivamente.

A prefeita de Santa Rita, Neila Maria, destacou que a implantação de um Núcleo é um dia histórico para o município. “Quero agradecer primeiro a Deus por nos oportunizar mudar a realidade do nosso povo e quero parabenizar o Governo do Tocantins por essa iniciativa. Nossa gestão sabe da importância de ter um núcleo aqui, principalmente para quem mora em assentamentos, que às vezes tinha que viajar 300 km até chegar em Palmas e, com certeza, esse é um dia histórico para o município de Santa Rita do Tocantins”, destacou.

Em Santa Rita do Tocantins, o Núcleo está localizado na Avenida Parnaíba, apto para emissão de 1ª e 2ª via de documentos de identidade e certidão de antecedentes criminais. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas.

Oliveira de Fátima

Outro município, que também recebeu uma unidade do Núcleo de Identificação nesta manhã foi Oliveira de Fátima, distante 127 km de Palmas. Antes da chegada do Núcleo à cidade, os oliveirenses tinham que se deslocar até Porto Nacional ou à Capital para emitir seu documento de identidade. Agora, os munícipes podem se dirigir ao Núcleo que fica localizado no anexo da Prefeitura, na Avenida Bernardo Sayão e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas.

O prefeito de Oliveira de Fátima, Nereu Fontes, agradeceu o apoio dispensado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública ao município. “É uma grande alegria e importante para nós, porque antes a gente tinha que se deslocar até Palmas e hoje não será mais preciso. Eu mesmo já passei por isso e, agora, é uma realidade no nosso município. Temos que agradecer a toda a equipe da Secretaria de Segurança Pública por nos apoiar nesse projeto de descentralização”, frisou.

A servidora pública Helenice Teixeira da Silva, moradora de Oliveira de Fátima, fala da dificuldade enfrentada pelos moradores da cidade para obter a carteira de identidade. “Era muita dificuldade, eu tenho dois filhos e precisei tirar a carteira de identidade deles. Não foi aqui, porque ainda não tinha o núcleo, tive que ir à cidade vizinha, em Fátima. Agora vai mudar muita coisa, não vamos ter que nos deslocar, o que gera muito gasto. Então vem para facilitar a vida de toda população da cidade e dos assentamentos”, pontuou a moradora.

Silvanópolis

Quem também não vai mais precisar sair da sua cidade para ter acesso ao Registro Geral (RG) será a população de Silvanópolis, que recebeu na tarde desta quinta-feira, a implantação da unidade do Núcleo de Identificação. A sala ficará instalada na sede da Prefeitura, na Avenida Tocantins s/nº. Horário de atendimento será das 8h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.

O prefeito de Silvanópolis, Gernivon Pereira, declarou que a chegada do Núcleo é a realização de um sonho da comunidade. “Eu fico muito feliz pelo trabalho prestado pela Segurança Pública, pois sempre que procuramos o Núcleo de Identificação encontramos as portas abertas, e hoje, nós estamos realizando o sonho de ter um núcleo aqui, então eu só quero agradecer mesmo ao trabalho de todos vocês”, ressaltou.

A diretora do Instituto de Identificação, Naides César, destacou o sentimento de dever cumprido e ressaltou que o trabalho de descentralização continua. “É um sentimento de dever quase cumprido, porque ainda pretendemos chegar aos 139 municípios do Tocantins. Firmar parcerias com as prefeituras, instalar os núcleos, levar os serviços até a ponta para facilitar a toda população tocantinense. Mas estamos muito felizes e satisfeitos com esses núcleos que já foram instalados, de saber que os nossos serviços estão chegando até a ponta e agradecemos a todos os prefeitos e vereadores que abraçaram essa causa”, ressaltou.

Edição: Lenna Borges

Revisão Textual: Marynne Juliate