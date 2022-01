Governo do Tocantins avança na manutenção e na recuperação de rodovias na região sudeste do Estado

Texto: Secom/Governo do Tocantins

Para assegurar e promover as melhorias na trafegabilidade na malha viária, o Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), segue com a operação tapa-buracos na região sudeste do Estado. Atualmente, as máquinas e as equipes operacionais estão na rodovia TO-040, trecho entre Dianópolis a Almas e TO-280, trecho entre Almas a Natividade.

As rodovias são importantes para impulsionar e fomentar a economia e o escoamento da produção agrícola do sudeste tocantinense, bem como do sudoeste baiano.

As equipes operacionais da Residência Rodoviária da Ageto, em Dianópolis, se concentram em uma série de ações rotineiras, preventivas periódicas e de emergências preservando as características técnicas e físico-operacionais das rodovias, o que aos poucos normaliza a malha viária, facilitando a acessibilidade dos veículos.

O residente responsável pela Ageto na região sudeste, Leandro Araújo, enfatiza que devido às fortes chuvas que caem nos municípios, as equipes estão readequando os pontos mais críticos ao longo das rodovias, e concomitantemente, eliminando os buracos mais isolados.

“Nosso propósito é trabalhar de forma preventiva, buscando, assim, solucionar os problemas identificados, evitar outros e melhorar as condições de tráfego da malha viária da região”, explicou.

Os serviços de melhoramentos na TO-040, que liga Dianópolis à Almas, totalizam cerca de 42 km, dos quais 20 km já passaram por intervenções na pista. Com uma extensão de 76 km, a TO-280, de Almas a Natividade, já teve mais 20 km recuperados pela equipe técnica responsável.

Em parceria com as prefeituras da região para fortalecer as ações de manutenção, a Ageto trabalha para minimizar o impacto das chuvas e assegurar o tráfego nas estradas não pavimentadas do sudeste tocantinense.

Os trechos concluídos no momento, são: TO- 477, Almas a Rio da Conceição e TO- 387, Taipas a Conceição do Tocantins.

Em continuidade às intervenções, o serviço está sendo executado, sobretudo, atacando os pontos mais críticos, que é o caso das rodovias TO-485, que liga Ponte Alta do Bom Jesus a Taipas; TO-296, entre Arraias aos entroncamentos da TO-050 e TO-497, ao povoado de Jacaré.