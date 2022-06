Governo do Tocantins autoriza segunda etapa da rodovia que liga Barrolândia a Palmas, inaugura Posto do Detran e autoriza reforma de unidades de ensino

O Governo do Tocantins autorizou o início da segunda etapa da reconstrução da rodovia TO-348, que liga a cidade de Barrolândia ao distrito de Luzimangues e à capital Palmas. A Ordem de Serviço foi assinada nesta terça-feira, 31, na ocasião do aniversário de 33 anos de emancipação política do município de Barrolândia.

Serão investidos mais de R$ 20 milhões em 56 km de extensão da rodovia, que vai da BR-153 até o trecho recuperado na primeira etapa de reconstrução da TO-348. O presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) e o secretário de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação, Márcio Pinheiro, afirmou que a expectativa é que as obras sejam concluídas em 90 dias.

O governador Wanderlei Barbosa explicou que a primeira etapa foi um projeto-piloto e, agora, haverá a conclusão da restauração do restante do trecho. “Realizamos o projeto-piloto e, agora, vamos realizar a segunda etapa. Essa obra vai beneficiar toda a região produtora e facilitar a mobilidade das pessoas com segurança”, pontuou.

Ainda como parte da programação do aniversário de Barrolândia, o Governo do Tocantins inaugurou o Posto do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) na cidade, que atenderá a população local e de outros municípios da região. Serão prestados serviços relativos à abertura de processos para expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), regularização de veículos automotores como registros e transferências, cadastros, emissão de guias, conferência de documentos e coleta de biometria.

“O Governo do Tocantins presenteou a cidade com a solução para uma demanda antiga. Esse Posto do Detran era muito desejado e só temos a agradecer”, comemorou o prefeito de Barrolândia, Adriano Ribeiro.

O presidente do Detran, Paulo Roberto Melo de Castro Nogueira, destacou que a descentralização dos serviços prestados pelo órgão permite cada vez mais a proximidade com a população. “É o projeto de expansão do Governo do Tocantins e a ideia é que, até o final deste ano, outras unidades sejam inauguradas. A meta é estarmos no estado inteiro”, revelou.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância de descentralizar os serviços e atender as necessidades da população. “Nosso objetivo é facilitar a vida nas comunidades, disponibilizando os serviços e criando polos, em que os moradores da cidade sejam beneficiados”, frisou.

Reformas

Durante o evento, o Governo do Tocantins autorizou a abertura de dois processos licitatórios para reforma, reparos e ampliação de unidades de ensino em Barrolândia. As obras atenderão o Colégio Estadual Tancredo Neves, com investimento estimado de R$ 2,2 milhões; e a Escola Estadual Presidente Costa e Silva, com investimento avaliado em mais de R$ 2,7 milhões.

Fortalecimento da Economia

Ainda no evento, o Governo do Tocantins e a Prefeitura de Barrolândia autorizaram o início de obras que serão arcadas com recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego, como a reforma e a ampliação do campo de futebol society; a ampliação do Centro de Educação, Cultura e Juventude de Barrolândia; a pavimentação em blocos do Rodoshopping; a revitalização do canteiro central da cidade; e a reforma da Quadra Poliesportiva Belvon Lima.

O Programa prevê o repasse de R$ 2 milhões para o município. “Esses recursos vão permitir realizar o sonho dos atletas da cidade e também realizar obras que vão melhorar muito o visual. Estamos gratos por esse olhar que o Governador tem dado aos municípios e, em especial, a Barrolândia”, ressaltou o prefeito Adriano Ribeiro.

Presenças

A programação foi acompanhada por secretários de Estado, deputados estaduais, prefeitos e vereadores.

Edição: Luiz Melchiades

Revisão Textual: Marynne Juliate