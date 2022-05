Governo do Tocantins autoriza pavimentação asfáltica dos setores Oeste e Bela Vista, em Pugmil

O Governo do Tocantins autorizou nesta quinta-feira, 26, a pavimentação asfáltica dos setores Oeste e Bela Vista em Pugmil, durante a programação de comemoração do aniversário da cidade. A obra será realizada com recursos referentes ao Programa Estadual de Fortalecimento da Economia, Geração de Emprego e Renda, que destina R$ 2 milhões para cada um dos 139 municípios.

O governador Wanderlei Barbosa reforçou a importância da parceria da gestão estadual com os municípios, para melhorar a educação, a saúde e a infraestrutura. “Temos que falar com todos de forma igual, sem burocracia e ouvir as necessidades da população. Trabalhar todos juntos e valorizar a população melhorando nossas escolas, hospitais e estradas”, complementou.

O Governador explicou que nesses meses de gestão autorizou operações emergenciais para viabilizar condições mínimas para o tráfego viário, em trechos que estavam bastante degradados, mas que também deu início a obras importantes de pavimentação. “Vamos ainda lançar mais de 20 trechos, porque a malha viária está prejudicada, e fazer nova pavimentação para escoar a produção e, principalmente, para a população ir ou vir com segurança”, declarou.

Wanderlei Barbosa parabenizou a população pelo 28º aniversário de Pugmil e demonstrou boa expectativa com os recursos destinados à cidade.

O prefeito de Pugmil, Dircineu Bolina, agradeceu a presença do Governador na comemoração de aniversário da cidade e destacou a importância da pavimentação asfáltica para a população. “Vamos tirar o povo desses setores do sofrimento. Vamos fazer esse asfalto. Com esse recurso do Estado vamos deixar a cidade quase toda asfaltada”, declarou.

Talismã

Na programação em comemoração ao 25º ano de emancipação política de Talismã, também nesta quinta-feira, o governador Wanderlei Barbosa destacou a importância de diversas obras de pavimentação asfáltica que estão sendo executadas via Programa de Fortalecimento Economia, Geração de Emprego e Renda na cidade, dentre as quais, a de duplicação da Avenida Rio Araguaia.

A comemoração do aniversário da cidade incluiu a inauguração do Estádio Municipal de Talismã é uma missa em ação de graças. “Nosso governador veio acompanhar o andamento de algumas parcerias entre município e o Governo do Estado. Visitamos obras que estão a todo vapor, como a duplicação da avenida e também a construção de uma ciclovia, uma pista de caminhada, ou seja, o visual da entrada do Tocantins vai ficar melhor. Também visitamos as últimas ruas em Talismã que faltavam serem asfaltadas” afirmou o prefeito Diogo Borges de Araújo.

“Temos tantas obras em andamento aqui em Talismã e fico feliz de participar das festividades com a população, trazendo benefícios para a cidade. Essas obras geram emprego e trazem o embelezamento das cidades”, afirmou o Governador.

Divinópolis e Crixás do Tocantins

A agenda oficial desta quinta-feira incluiu, ainda, a participação na abertura da 21ª Exposição Agropecuária (Expoagro) de Divinópolis e na programação de comemoração dos 28 anos do aniversário de Crixás do Tocantins.

Estiveram presentes nos eventos, o titular da Secretaria Executiva da Governadoria, Jairo Mariano, o deputado federal Carlos Gaguim, e os deputados estaduais Olyntho Neto, Vanda Monteiro, Ricardo Ayres e Eduardo do Dertins; além de vereadores, prefeitos e demais autoridades políticas das cidades que sediaram os eventos e cidades vizinhas.

Edição: Luiz Melchiades