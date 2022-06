Governo do Tocantins autoriza Ordens de Serviço de infraestrutura na região norte e no Bico do Papagaio

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), autoriza Ordens de Serviço para início da recuperação de trechos da rodovia estadual, na região norte do Estado e na região do Bico do Papagaio. As assinaturas serão realizadas nas cidades de Xambioá, nesta quarta-feira, 15; Itaguatins, na sexta-feira, 17; e em Tocantinópolis, neste sábado, 18. Em Sítio Novo, haverá também programação do Governo do Tocantins, nesta sexta-feira.

Em Xambioá, às 10 horas desta quarta-feira, será realizada a assinatura da Ordem de Serviço referente à TO-164 que liga Carmolândia a Xambioá, com um total de 86 km.

Em Itaguatins, às 16 horas desta sexta-feira, será realizada a assinatura da Ordem de Serviço referente à TO-126, trecho de 32 km que liga os municípios de Maurilândia a Itaguatins.

No sábado, às 16 horas, em Tocantinópolis, será realizada a assinatura da Ordem de Serviço referente à TO-415, no trecho que liga os municípios de Nazaré/Santa Terezinha/Palmeira do Tocantins, com um total de 31,2 km; e na TO-230, trecho de Tocantinópolis no entroncamento da BR-230, com um total de 17 km.

As assinaturas fazem parte do Plano de Pavimentação, Recuperação e Conservação de Rodovias, com investimentos de R$ 700 milhões. Ao todo, o Governo do Tocantins irá recuperar 30 trechos rodoviários.

Sítio Novo

Em Sítio Novo, o Governo do Tocantins participa de ações do município como inauguração da Praça da Câmara Municipal; a iluminação de ruas e avenidas da cidade; e visita ao Hospital Municipal José Henrique Borba Cardoso, que vai ocorrer a partir das 10 horas desta sexta-feira, 17.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate