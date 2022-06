Governo do Tocantins autoriza nesta quinta, 9, Ordens de Serviço para obras de infraestrutura em Araguatins e reforma e ampliação de escola, em Augustinópolis

Em agenda no Bico do Papagaio nesta quinta-feira, 9, o Governo do Tocantins irá autorizar duas Ordens de Serviço. A primeira, ainda pela manhã, ocorre em Araguatins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto). A outra, já em Augustinópolis, será por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Em Araguatins, o evento está marcado para às 9 horas e a Ordem de Serviço prevê o início de obras de infraestrutura referente à rodovia TO-010, trecho do entroncamento da TO-404. A assinatura ocorre durante as festividades em comemoração aos 154 anos de Emancipação Política do município.

Marcada para as 14 horas, em Augustinópolis, a solenidade será para assinatura de contrato e Ordem de Serviço, considerando obra de reforma e ampliação do Colégio Estadual Manoel Vicente de Sousa, que passará a contar com refeitório em sua estrutura.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate