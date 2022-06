Governo do Tocantins autoriza início da recuperação da TO-335 e entrega projeto para titulação de 148 casas em Couto Magalhães

O Governo do Tocantins autorizou nesta sexta-feira, 3, o início de obras de infraestrutura de pavimentação asfáltica para recuperação da TO-335 em Couto Magalhães, além da recuperação de quatro pontes e entregou os projetos de titulações fundiárias que beneficiarão 148 famílias do município. No ato das assinaturas das ordens de serviço, o Executivo anunciou o envio de R$ 650 mil referente a mais uma parcela do Programa de Fortalecimento de Geração de Emprego e Renda, que ao todo destinará R$ 2 milhões para asfaltar as ruas da cidade.

Serão investidos mais de R$ 45 milhões nos serviços de manutenção e conservação da TO-335, oriundos da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto). Essa obra contempla 85 km de estrada de Couto Magalhães a Colinas. Já para a recuperação de vigas de concreto de quatro pontes em Couto Magalhães, os recursos de emenda parlamentar e mais R$ 508 mil do tesouro estadual.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destacou a importância das ações tanto para a população de Couto de Magalhães como para atrair mais investimentos para o Estado. “Sabemos que muitos vêm ao Estado para fazer investimentos e precisamos de boas estradas e impostos competitivos. Estamos trabalhando em parceria com as cidades para auxiliar a população com mais saúde, educação e infraestrutura”, afirmou.

O secretário de Infraestrutura e presidente da Ageto, Márcio Pinheiro, pontuou que os investimentos na cidade movimentam diversos setores da sociedade, como educação, saúde e transporte. “Essa ordem de serviço gera emprego, renda e movimentação financeira para o município, que cria um bom ambiente e competitividade para o que é produzido aqui”, explicou.

Ao agradecer os investimentos destinados pelo Governo do Tocantins à cidade, o prefeito de Couto Magalhães, Júlio César Ramos Brasil, destacou que as boas condições da rodovia beneficiam o transporte de estudantes, o escoamento da produção agrícola e até mesmo o atendimento de saúde à população, quando é necessário fazer o translado para um hospital maior. “Estamos muito felizes com essa recuperação, que vai melhorar a qualidade da trafegabilidade e a segurança. Também tem os R$ 2 milhões para asfaltar as ruas que faltam no nosso município. Vamos finalizar vários setores que a população sofre com a poeira. Será mais qualidade de vida”, comemorou.

O produtor rural Feliphe Quooes também enfatizou os benefícios que a recuperação da TO-335 trará para a agricultura, pecuária e economia da cidade. “Transportar grãos e alimentação depende das rodovias. Quando há problemas fica complicado na hora de escoar. Todo nosso fluxo de trabalho fica inviável, sem conseguir tirar o grão. Essa rodovia auxilia a nossa produção e desenvolvimento, traz fluxo para a cidade. Quando a estrada está esburacada afeta a economia do município e dos nossos empreendimentos” comentou.

Titulação de casas

Ainda durante o ato das assinaturas, o Governo do Tocantins entregou o projeto para regularização dos títulos de 148 famílias na Vila Cruzaltina, que estavam há 58 anos esperando os documentos. “Essas famílias esperam há anos pela regularização”, frisou o governador Wanderlei Barbosa.

Os documentos serão encaminhados para o Cartório de Registro de Imóveis. “Esse projeto é um presente do Governo e nos próximos dias estaremos dando as orientações para que se efetive de fato essas regularizações. Há muitos anos que essas pessoas sonham com isso”, agradeceu o prefeito Júlio César Ramos Brasil.

APAE

Durante a agenda governamental em Couto Magalhães, foi realizada a inauguração do prédio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) na cidade, que recebeu o nome de Escola Especial Deu é Fiel. A obra contou com recursos municipais e de colaboradores, além do Governo do Tocantins com a contratação de servidora e disponibilização de móveis.

Participaram da agenda o titular da Secretaria de Governadoria, Jairo Mariano; o secretário Infraestrutura e Ageto, Márcio Pinheiro; o secretário de Cultura, Hercy Filho; o secretário de Comunicação, Márcio Rocha; o deputado federal Carlos Gaguim; e os estaduais Amália Santana e Vilmar de Oliveira, além de secretários e vereadores municipais de Couto Magalhães e de cidades vizinhas.

