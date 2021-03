Governo do Tocantins autoriza funcionamento do curso de Medicina da Unirg em Paraíso do Tocantins

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, autorizou o funcionamento do curso de graduação em Medicina no campus da Universidade Regional de Gurupi (Unirg) em Paraíso do Tocantins. O Decreto será publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira, 4. O curso é em tempo integral e inicialmente serão ofertadas 60 vagas.

O credenciamento do campus em Paraíso do Tocantins foi autorizado por meio do Decreto nº 6.209, publicado em janeiro de 2021, depois de parecer favorável do Conselho Estadual de Educação (CEE). Com o credenciamento, o campus passou a fazer parte do Sistema Estadual de Educação e apto a receber o curso de Medicina e outras graduações.

Com a autorização do Governo do Tocantins, agora a Unirg aguarda o credenciamento do curso por parte do CEE, previsto para acontecer nos próximos dias.

O governador Mauro Carlesse reforçou que a implantação do curso de Medicina em Paraíso representa um avanço considerável para a educação superior no Estado, e divisas para a Unirg, que dá o primeiro passo para sua expansão. “A Unirg tem um enorme potencial de crescimento e com a implantação do campus e do curso de Medicina em Paraíso dá uma grande contribuição para a formação profissional, científica e para o ensino superior no Estado. É isso que queremos”, pontuou.

Já a secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, destacou a conquista para o estudante do Tocantins. “Esta é uma conquista de grande importância para a comunidade estudantil de todo o Estado, que passa a contar com a ampliação da oferta do curso de Medicina em mais um polo desta instituição, que é referência na formação de médicos e médicas no Tocantins. Ao autorizar o funcionamento do curso de Medicina na Unirg de Paraíso, o governador Mauro Carlesse demonstra, mais uma vez, que ofertar educação de qualidade está entre as pautas prioritárias desta gestão”, enfatizou.

O prédio que vai sediar a UnirG foi doado pela Prefeitura de Paraíso e já está pronto e adequado para o curso. De acordo com o presidente da Fundação UnirG, Thiago Pinheiro Miranda, a ideia é implantar um polo de Saúde no campus de Paraíso e, se tudo acontecer conforme está programado, realizar o vestibular ainda neste semestre.