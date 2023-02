Governo do Tocantins autoriza Agência de Fomento a ajustar taxas de juros e estimular a economia

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Fomento, lançou e disponibilizou a partir desta sexta-feira, 3, o programa Crédito Acessível para equalização de taxas de juros. Direcionado a atender, especialmente, os empreendedores do Estado do Tocantins, com taxas de juros mais acessíveis, maiores prazos para pagamento e de carência, serão ofertadas condições mais favoráveis para o impulsionamento dos negócios. A equalização equivale, portanto, ao pagamento do diferencial entre as taxas de juros cobradas no mercado financeiro e as taxas pagas pelo tomador final. Na prática, trata-se de um bônus – caso o cliente mantenha a parcela em dia – em que os recursos aportados na Fomento, permitem que o tomador do empréstimo pague apenas 1,5% ao mês.

A intenção do poder público, ao subsidiar as taxas de juros, é propiciar incentivos financeiros aos vários segmentos comerciais de mercado, com a finalidade de evitar desempregos e alavancar a economia, além de aumentar as possibilidades de renda dos empreendedores. O microcrédito está definido em até R$ 30 mil, com até três meses de carência e até 48 meses de prazo para pagar. Já as demais linhas de crédito – até R$ 100 mil – em até 60 meses para pagar, com até quatro meses de carência. Ambos são destinados a empreendedores estabelecidos no Tocantins, na linha de comércio e serviços, indústrias, mobilidade urbana e, também, para profissionais liberais.

A Fomento tem como parceiros nesta iniciativa a Secretaria de Estado da Fazenda e a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, além do Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE), que não mediram esforços para que os recursos fossem direcionados para essas ações, que consiste no abatimento da taxa de juros praticada pela Agência de Fomento.

A presidente da Agência de Fomento, Denise Rocha, destaca que o programa objetiva facilitar o crédito aos empreendedores. “Devido à necessidade de impulsionar a economia tocantinense, que não tem acesso facilitado ao crédito em outras instituições, esse recurso vem para facilitar. Por isso, o governador Wanderlei Barbosa determinou à Fomento que fizesse todos os esforços para a criação de um programa com juros subsidiados, que fomentasse o desenvolvimento do empreendedorismo no Estado. O Conselho de Desenvolvimento nos apoiou e iremos atender utilizando recursos do FDES/TO [Fundo de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Tocantins], permitindo que a taxa final não ultrapasse 1,5% ao mês”, pontuou a gestora.

Para o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Duarte de Lima e Silva, “O PICS [Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Tocantins], trabalha na atração de investimentos para alavancar o desenvolvimento do Tocantins. Para implementar o pilar da oferta de crédito, nosso braço forte é a Agência de Fomento. A equalização das taxas de juros por parte da autarquia alavancará, ainda mais, o PICS enquanto política de desenvolvimento econômico do Estado”, ressaltou.

Atendimento

O atendimento da Agência de Fomento do Tocantins, localizada em Palmas, é das 12 às 18 horas, ou pelo acesso digital, através da plataforma: www.fomento.to.gov.br. Outras informações podem ser obtidas através dos telefones (63) 3220-9800 e Whatsapp (63) 3220-9814. Já nas outras regiões do Estado, o atendimento será realizado pelas sucursais de Araguaína e Gurupi, instaladas nas unidades do É Pra Já daquelas localidades, ou pelos telefones (63) 99993-7063 (Gurupi) e (63) 99277-6113 (Araguaína).

