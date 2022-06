Governo do Tocantins assina ordem de serviço de R$ 32 milhões para a conservação e manutenção de rodovia entre Bernardo Sayão e o Povoado Dezenove

O Governo do Tocantins autorizou neste sábado, 4, o início de obras de infraestrutura em Bernardo Sayão. O recurso de mais de R$ 32 milhões da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) será para a conservação e manutenção da TO-164, trecho do entroncamento da TO-335, do município até o Povoado Dezenove.

São 69,3 km da rodoviária que receberão os serviços que o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, reforçou como sendo importantes para os moradores da região. “Vimos a condição dessa estrada, que liga a Transcolinas a Bernardo Sayão, então, temos que tomar uma providência rápida para tirar esse sofrimento da população, que há anos vivem com essa via em mau estado. A Transcolinas precisa ser completamente recuperada, não tem um trecho trafegável”, ressaltou o governador, ao reforçar que haverá recuperação de estradas de Norte a Sul do Tocantins.

O prefeito de Bernardo Sayão, Osório Antunes Filho, recebeu o Governador para assinatura da Ordem de Serviço que é bastante esperada pela população. “É um motivo de alegria. Temos um Governador que está fazendo obras e benefícios, recuperando as rodovias do Estado inteiro, que estão em situação muito crítica, onde trafega o pequeno e grande empresário. Será feito um asfalto novo para um Tocantins bonito”, declarou o prefeito.

O secretário da Infraestrutura e presidente da Ageto, Márcio Pinheiro, pontuou sobre a necessidade de execução imediata dos serviços e sobre obras em outras partes do Tocantins. “No Estado inteiro as obras que estão sendo liberadas vão representar um novo momento. Para Bernardo Sayão ir a Colinas é uma dificuldade enorme. Estamos investindo mais de R$ 32 milhões só no trecho que liga o trevo da TO-335 até o povoado. Um trecho de produção agrícola, que movimenta toda essa região do Centro-Norte do Tocantins. O Estado estava sendo prejudicado, e também a população e a nossa economia”, relatou o secretário.

As assinaturas ocorreram durante a comemoração do 33º aniversário de emancipação política da cidade. O Governo do Tocantins também cumpriu agenda oficial em Pequizeiro e Aparecida do Rio Negro, ambas com programação de aniversário de 33 anos, e em Santa Tereza do Tocantins, em evento esportivo.

Participaram da programação da agenda estadual o senador Irajá Abreu; os deputados federais Carlos Gaguim e Osires Damaso; e os deputados estaduais Olyntho Neto, Luana Ribeiro e Eduardo do Dertins.

Edição: Luiz Melchiades