Governo do Tocantins apresenta cronograma de ações para novas instalações do Hospital e Maternidade Dona Regina

Por Aldenes Lima/Governo do Tocantins

Na tarde desta segunda-feira, 25, o Governo do Tocantins entregou ao Ministério Público Estadual (MPE-TO), um cronograma de ações para as novas instalações do Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos (HMDR). A gestão estadual apresentou possíveis prazos para a mudança da unidade hospitalar para um espaço que comporte adequadamente a demanda existente.

Na ocasião, a Secretaria de Estado de Parcerias e Investimentos (SPI) apresentou um cronograma para a construção da nova sede do hospital, por meio de Parceria Público Privada (PPP), com previsão de 45 dias para a contratação da estruturadora do projeto da PPP da maternidade.

Na audiência também ficou previsto o prazo de cinco meses, para aprovação do projeto, o qual passará por consulta pública e pareceres da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), Procuradoria Geral do Estado (PGE-TO), Controladoria Geral do Estado (CGE-TO) e Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-TO).

Para o titular da SES-TO, Afonso Piva, “mais um passo rumo à solução dos entraves que temos com as atuais instalações do Dona Regina. Estamos trabalhando de forma ordenada, com o acompanhamento dos órgãos de controle, pensando no público assistido pela unidade hospitalar e em todos os profissionais que ali atuam”, afirmou o gestor, acrescentando que “toda equipe do hospital Dona Regina será mantida, visto que as adequações necessárias são apenas de estrutura física”.

Uma nova sede para o HMDR vem sendo pensada desde 2021, quando a gestão estadual se comprometeu a transferir o hospital para um prédio locado, de forma provisória, e de iniciar a construção de sede própria. A primeira solução pensada foi inviável e os gestores trabalham o novo plano de ação.