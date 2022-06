Governo do Tocantins anuncia pagamento de R$ 46,6 milhões de progressões a professores da educação básica e libera mais R$ 6 milhões em investimentos para educação de 11 municípios

O Governo do Tocantins autorizou nesta quarta-feira, 8, a liberação de mais de R$ 6 milhões da Secretaria da Educação (Seduc) para pagamento de 12 convênios celebrados com 11 prefeituras municipais, referentes ao Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego. Durante o ato, realizado no Palácio Araguaia, o Governo anunciou o pagamento do passivo de progressões de 2017 aos professores da rede estadual, no valor de R$ 46,6 milhões.

Os recursos do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego serão destinados exclusivamente para investimentos na área de educação e esportes. Com a autorização assinada nesta quarta-feira, já são 36 cidades contempladas com verbas para implantação e recuperação de quadras de esportes, campos de futebol, arquibancadas, complexos esportivos e outras obras priorizadas pelos gestores municipais.

Nesta etapa foram beneficiadas as cidades de Araguacema, Araguaçu, Barrolândia, Carmolândia, Jaú do Tocantins, Lizarda, Nazaré, Rio da Conceição, Santa Rita do Tocantins, Santa Tereza do Tocantins e Palmeirópolis.

“São cidades importantes que estavam aguardando receber os repasses dos convênios. A primeira parcela vai cair na conta imediatamente, aquecendo a economia tocantinense. São cerca de R$ 6 milhões, que serão pagos em seis parcelas e agora faltam apenas cinco prefeituras, que devem receber o repasse nos próximos dias, para que a gente possa contribuir com a estrutura da educação e do esporte nos municípios”, ressaltou o secretário de Educação, Fábio Vaz.

O governador Wanderlei Barbosa salientou que o Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos já está chegando a todos os municípios, cumprindo o objetivo para o qual foi concebido, que é o de melhorar a infraestrutura urbana das cidades, gerando emprego e contribuindo com a melhoria da qualidade de vida dos tocantinenses. “O programa está presente nos 139 municípios e nós queremos dar andamento a esse projeto tão importante para os municípios. Está dando ótimos resultados para a população. Queremos melhorar a vida das pessoas”, frisou.

Progressões

O pagamento do passivo das progressões dos professores referente ao ano de 2017, anunciado durante o ato no Palácio Araguaia, vão beneficiar 3.542 professores da rede estadual de ensino. O valor total do passivo é de R$ 46.660.385,70, que serão quitados em seis vezes, sendo que a primeira parcela será inserida na folha de pagamento do mês de junho.

“Estamos agora fazendo justiça. Depois de ter pagado as progressões de 2014, 2015, 2016, agora o Governo do Estado está autorizando, este mês, o início do pagamento das progressões de 2017. São R$ 46 milhões, que serão pagos aos servidores e já chegamos a mais de R$ 200 milhões de passivos de governos anteriores pagas na atual gestão no setor da educação”, explicou o secretário da Educação, Fábio Vaz.

O evento contou com a presença dos prefeitos das cidades beneficiadas, secretários de Estado e outras autoridades.

Edição: Luiz Melchiades