Governo do Tocantins antecipa pagamento e servidores recebem salários com reajuste de 4,17% nesta quarta-feira, 28

O Governo do Tocantins paga, nesta quarta-feira, 28, os salários dos funcionários públicos estaduais já com o reajuste de 4,17%, referente a data-base de 2025, para efetivos e comissionados. A antecipação, que injeta R$ 307.245.792,19 na economia tocantinense, foi anunciada pelo governador Wanderlei Barbosa nesta segunda-feira, 26. Os salários estarão disponíveis para saque ao longo do dia.

“Quero cumprimentar todos os servidores anunciando que os salários serão antecipados mais uma vez e estarão disponíveis nesta quarta-feira, 28. Garantir segurança e tranquilidade para os nossos servidores é uma das prioridades do nosso governo”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

Reajuste

A concessão do reajuste em 4,17% na data-base de 2025, para todas as categorias que compõem o serviço público do Executivo, está assegurada na Medida Provisória (MP) n° 3/2025, para os concursados; e estende o direito aos servidores comissionados na Medida Provisória n° 4/2025, ambas publicadas no dia 30 de abril deste ano, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Piso da enfermagem

Também nesta quarta-feira, 28, o Governo do Tocantins repassa o piso da enfermagem, em folha complementar elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO), em conjunto com a Secretaria de Estado da Administração (Secad).