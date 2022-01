Governo do Tocantins amplia leitos clínicos e de UTI Covid-19 em Palmas

Texto: Secom

Alerta e atento à saúde da população tocantinense, e diante do aumento de casos de Covid-19, o Governo do Tocantins disponibilizou nesta quarta-feira, 19, leitos exclusivos para pacientes com Covid-19, junto à rede privada. A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) requisitou do Instituto Sinai, em Palmas, 10 leitos clínicos e 11 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Estes leitos irão atender a demanda crescente de pacientes acometidos pela Covid-19, que foram registradas nas últimas semanas. Nós estamos analisando a situação e trabalhando para dar melhor assistência à população”, esclarece o titular da SES-TO, Afonso Piva.

O secretário da Pasta explica, ainda, que “também houve aumento no número de leitos credenciados em Araguaína e próprios em Gurupi, pois nosso intuito é que de norte a sul do Estado os pacientes sejam atendidos. Esta é uma determinação do nosso Governador”, complementa o gestor.

Leitos Covid-19

Atualmente, o Tocantins dispõe 148 leitos clínicos e 103 de UTI, para atendimentos de pacientes acometidos pela Covid-19, na rede pública estadual. Os referidos leitos estão em unidades administradas pela SES-TO e outros em unidades privadas, com leitos contratualizados pelo Governo do Tocantins.