Governo do Tocantins adianta salário de servidores e pagamento começa nesta sexta, 24

O Governo do Tocantins segue pagando os servidores públicos estaduais de forma antecipada e escalonada. A partir desta sexta-feira, 24, sete dias antes do final do mês trabalhado, inicia-se o cronograma de pagamento referente a setembro. Ao todo, o tesouro reservou R$ 177.843.627,99 para a folha líquida, envolvendo todos os órgãos da estrutura administrativa.

A antecipação dos salários é uma determinação do governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, que, desde o enquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), passou a ser todo dia 1° de cada mês. Já o pagamento, de forma antecipada e escalonada, começou no início do ano, como medida de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus, para evitar aglomerações nos comércios e nas instituições bancárias.

“Sempre honramos nosso compromisso com os servidores que prestam um trabalho de excelência ao povo tocantinense. Tomamos essa decisão do escalonamento em um momento crítico. Deu certo e pretendemos continuar. Sabemos que os números de casos de covid-19 estão em queda, mas não podemos vacilar. Devemos sim continuar adotando toda e qualquer medida para evitar aglomeração e favorecer o distanciamento social, para que os casos continuem a cair e a gente possa em breve voltar à normalidade”, ressalta o Governador.

Mauro Carlesse destaca, ainda, o ganho para a economia local. “No Tocantins, o servidor público estadual sabe que pode contar com o seu salário na conta, na data certa e, assim, honrar os seus compromissos. E o mais importante, pode investir esse dinheiro no comércio local, fomentando a economia e ajudando nossos empresários a manterem os seus comércios”, complementa.

Cronograma de pagamento

Dia 24

Secretaria de Estado da Saúde;

Dia 27

Secretaria de Estado da Segurança Pública; Casa Militar; Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça; Corpo de Bombeiros Militar; e Polícia Militar.

Dia 28

Secretaria de Estado da Fazenda; Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social; Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins; Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos; Agência de Defesa Agropecuária; Secretaria de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação; Departamento Estadual de Trânsito; Agência Tocantinense de Transportes e Obras; Instituto de Terras do Tocantins; Instituto Natureza do Tocantins; Junta Comercial; Agência Tocantinense de Saneamento; Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia; e Agência de Tecnologia da Informação.

Dia 29

Secretaria Executiva da Governadoria; Secretaria de Estado da Administração; Casa Civil; Secretaria de Estado da Comunicação; Procuradoria-Geral do Estado; Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura; Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento; Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços; Controladoria-Geral do Estado; Agência de Mineração do Estado do Tocantins; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Tocantins; Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa; e Secretaria de Parcerias e Investimentos.

Dia 30

Universidade Estadual do Tocantins; e Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes.

Edição: Luiz Melchiades

Revisão Textual: Marynne Juliate