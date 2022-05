Governo do Tocantins abre inscrições para a Copa Colinas de Handebol

Estão abertas as inscrições para a 1ª edição da Copa Colinas de Handebol. A competição promovida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude, reunirá equipes nas categorias Adulto Masculino, Adulto Feminino e Master Masculino. As disputas serão realizadas no período de 17 a 19 de junho, na Arena Getúlio Rabelo, em Colinas do Tocantins.

“O objetivo da Copa de Handebol é proporcionar lazer e integração entre todas as equipes participantes e a população da região, por meio da valorização desse esporte”, destacou o secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Flávio Cabanhas.

A competição, realizada no norte do Tocantins, reunirá R$ 9 mil em premiação, que será distribuída entre as equipes campeãs. O torneio seguirá as regras oficiais da Confederação Brasileira de Handebol e as inscrições são gratuitas. As informações podem ser consultadas pelo telefone (63) 99224-6719.

“A ideia é promover integração, lazer e melhoria da qualidade de vida por meio do handebol no município de Colinas do Tocantins e região, além de levar a qualidade técnica e tática de praticantes de handebol, propiciando uma mudança corporal e incentivo à coletividade”, enfatizou uma das idealizadoras da competição, Thainá Siqueira.

Edição: Lenna Borges

Revisão Textual: Marynne Juliate