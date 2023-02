Governo do Tocantins abre colheita de grãos safra 2022/2023 destacando a força da agricultura para o agronegócio tocantinense

Na tarde desta quinta-feira, 2, na abertura da Colheita de Grãos Safra 2023, o secretário da Agricultura e Pecuária (Seagro), Jaime Café, representando o Governador do Estado, destacou a importância da produção agrícola para o desenvolvimento do agronegócio tocantinense. “A cada ano, a produção agrícola supera expectativas. Em 2023, teremos mais uma safra recorde, demonstrando a força da agricultura tocantinense, atividade econômica que impulsiona o agronegócio. E visando esse crescimento que, o Governo do Estado tem investido na infraestrutura da malha viária para o escoamento dessa produção”, afirmou o secretário.

Este ano, a abertura da colheita fez parte da programação do 3° Show Tecnológico do Cerrado realizado pela Cooperativa Agroindustrial Frísia, evento que ocorre nos dias 2 e 3 de fevereiro, na rodovia TO-080, km 45, vila Milena, município de Paraíso do Tocantins, região central do Estado.

O presidente da Frísia, Renato Greidanus, falou da importância de investimento para o desenvolvimento da produção agrícola no Estado. “O agro é um dos principais pilares da economia brasileira, portanto, o Governo do Estado e nós produtores, neste evento, buscamos repassar os conhecimentos tecnológicos para que os agricultores possam estar munidos de informações necessárias para as tomadas de decisões, e assim, evitar os riscos na produção agrícola”, ressaltou.

Tocantins

Dados do 4° levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), apontam uma expectativa de produção de grãos para a esta safra 2022/2023 em torno de 6.644,26 milhões de toneladas, aumento de 1%, em relação à safra passada.

Em relação à área plantada de grãos, os dados saltam de 1.792 milhão para 1.875 milhão de hectares, nesta safra atual, um aumento de 4,7 % na área total do Estado.

Produção da Cooperativa

A produção agrícola da cooperativa Frísia, a cada ano, supera as expectativas. Na safra 2021/2022, produziu 112 mil toneladas de soja e 45 mil toneladas de milho, a expectativa de colheita para esta safra 2022/2023 é aumentar para 140 mil toneladas de soja e 50 mil toneladas de milho.

Edição: Jakelyne Monteiro

Revisão Textual: Marynne Juliate